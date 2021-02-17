為咗收債可以去到幾盡？東涌昨日（16日）發生開槍收債事件，兩名男子晚上9時左右到東涌逸東邨美逸樓一單位追討數十萬元的債項，42歲的女戶主表示單位內只有她與36歲的胞弟，有關借款為前夫所借，與她無關，雙方發生爭執，其間一名追債男子取出一把氣槍，並近距離向姐弟連環開出8槍，射出鐵珠，之後更拆走單位外的閉路電視逃離現場。兩姐弟的身體多處受傷，其中一粒鐵珠更射入男事主的面部，需要送院進行手術取出。

新界南總區反三合會行動組接手調查，翻查大廈的閉路電視及根據線索，終在18小時內掌握兩人身份及匿藏地點。至今午3時左右，警方掩至逸東邨美逸樓一單位調查，惟屋內人士無視警方警告，拒絕開門，警方遂破門入屋，發現兩名涉案男子及其餘3男。探員在單位內撿獲一把6寸長的氣槍、約70粒鐵珠及3支二氧化氮的氣管，懷疑與案有關，此外亦有人在警方入屋期間向窗外投擲物件，其後發現為一個冰壺。

警方以涉嫌「傷人」、「管有槍械及彈藥」、「盜竊」、「藏有吸食工具」及「阻差辦工」拘捕5名男子，年齡介乎22至46歲，現正被通宵扣查。據知，被捕男子有黑幫背景，其中一人為單位戶主。新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚指由去年10月至今，新界南總區共錄得190宗與非法收債相關的刑事案件，26人被捕，當中14人為20歲以下的青年，情況令人關注。

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