政府明日起恢復晚市堂食及美容中心等處所重開，相關員工要每14天檢測一次，連日來全港打工仔為復工做準備，逼爆19間社區檢測中心。政府亡羊補牢，昨日匆匆增加派發樣本包數量、增加社區檢測中心預約名額；以及復業的處所及食肆員工，可於本月11日至25日接受檢測。其中最旺場的油麻地梁顯利社區中心，今早繼續有市民排隊做檢測，但輪候人數明顯少很多，早上10時已不見人龍。不過，有飲食業打工仔直斥14日檢測一次「好麻煩」，且訊息混亂，「勞民傷財，搞咁多嘢。飲食業界有幾多人呀？有咁多人同一時間做咁多嘢？！」

做廚房的鄧先生早上到梁顯利做檢測，他直言14日檢測一次「好麻煩」，更批評當局指引不清。鄧說：「開頭都冇講清楚有冇7日寬限期，淨係講一定要初七前搞掂，轉頭先同你講話有，啲人逼埋一堆，簡直離晒譜啦呢個政府！」

他認為所謂「放寬」，實際是勞民傷財，「搞咁多嘢，飲食業界有幾多人呀？有咁多人同一時間做咁多嘢？！全港流動性打工仔全部都要做，短短幾日要解決佢，即係逼巿民去做啫，咁多人喺度排隊，排到離晒譜，你話喇，冇病都俾你感染到有病啦！你話要社交距離，一大堆人排隊咁都叫社交距離？！」

地盤工人李先生異口同聲稱，14日一檢措施擾民 ，「做乜係咁喺度搞人啫，唔返工冇得做，咁點呀，邊個負責生活呀？關又唔封，有乜用吖？」他指若沒有預約，即場排隊檢測後才能上班，日薪約1千元計，分分鐘被扣減半日人工。

針對檢測中心連日逼爆，食衞局局長陳肇始昨日稱會將每日派發深喉唾液樣本收集包的數量，由4萬個增至5萬個，並增加社區檢測中心預約名額至2.6萬個以上及增加流動檢測站，並稱明日復業的處所及食肆員工，可於本月11日至25日接受檢測，毋須趕於年初七前。

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