與年邁母親相依為命的55歲孝順仔唐偉基（Stephen）農曆年前因急性肝硬化留醫瑪麗醫院，雖然每日都與母親交代病情，但情況一直未有好轉，大年初一更只能透過手機與母親祝賀。消息指，Stephen的肝硬化已到末期，出現肝衰竭情況，病情非常危急，留院深切治療部。家人懇求善心人能捐出已逝親人的屍肝，又或是由O+血型人士願捐贈活肝，以救他一命。

「完全冇諗過會發生啲咁嘅嘢，今年同唔到佢（兒子）過唔到新年，好似差咁啲嘢咁」，唐媽媽想起陪伴自己多年的兒子偉基在新年前因肝病一直留院，未能與他食團年飯及度歲，幾乎泣不成聲。

她指Stephen為家中獨子，其父親多年前離世，之後一直與她相依為命，未有結婚，家中所有事亦由他負責，不用唐媽媽操心，「佢做文員，係屋企經濟支柱嚟，每個月出糧都畀晒啲錢我，好乖仔又孝順，放假就喺屋企陪我呢個老人家」。

唐媽媽指Stephen平日不煙不酒，放工便回家休息，閒時耍太極養生，但至上月初他未能小便，一度以為是前列腺問題，其間開始腹脹，經醫生轉介後，終在1月15日起留醫瑪麗醫院。醫生經診斷證實Stephen急性肝硬化，一度出現肺積水，目前情況並不樂觀，「佢塊面好黃，個肚好脹，呢幾日個情況越嚟越差，氣喘唞唔到氣，今日仲要入埋ICU」。

消息指，Stephen本身患有乙型肝炎，現時肝硬化已到末期，近日出現肝衰竭的情況，另外亦一度有肺積水、腹脹、手腳腫脹，病情危急，已安排留醫深切治療部排水及等候肝臟移植，目前處於換肝輪候名冊的前列。

唐媽媽表示，由於疫情關係不能探病，每日她只能透過WhatsApp與兒子視像通話，了解他最新的情況，甚至連大年初一，Stephen亦只能在手機向她拜年，令她非常心痛。唐媽媽哽咽：「望到佢一日瘦過一日，真係好心痛，完全冇諗過會發生啲咁嘅嘢，今年同唔到佢（兒子）過唔到新年，好似差咁啲嘢咁。」

她指自己今年已經73歲，並不適合捐肝救子，遠房親戚亦因有乙型肝炎，而不符合捐肝資格，只能呼籲善心人能捐出已逝親人的屍肝，又或是由O+血型人士願捐贈活肝，以救Stephen一命，讓他能夠康復出院，「希望佢可以平安返出嚟，同我補祝返農曆年」。

如市民有意協助，請留意以下要求，並致電瑪麗醫院熱線2255 3838：

1. 18至60歲，男女不限

2. 血型屬O+，BMI少於30

3. 沒有酗酒、濫藥習慣，身體狀況良好

4. 手術前後有親人照顧更佳

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