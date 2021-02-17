壹傳媒創辦人黎智英就國安法案件再次申請保釋前夕，警方再檢控一名29歲律師助理，指其涉嫌串謀黎智英協助李宇軒越邊境到台灣，另指他串謀黎、黎的助理Mark Herman Simon及現已流亡海外的「攬炒巴」劉祖迪請求外國或境外機構制裁中國及香港特區政府，違反國安法。律師助理被控串謀勾結外國勢力等兩罪，下午押解西九龍法院提堂。據了解，警方昨晚(16日)於赤柱監獄再拘捕黎智英，涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」，指黎智英涉嫌協助12港人案中的罪犯李宇軒潛逃至台灣。

被告陳梓華（29歲）的勾結控罪指控陳在2020年7月1日至2021年2月15日間，與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

協助罪犯控罪則指，被告於2020年7月某日至2020年8月23日間，在李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國或境外勢力危害國家安全罪）後，知悉或相信該李宇軒就該罪行有罪，與該李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控該李宇軒。

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