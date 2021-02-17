檢驗進口水貨車與一般車輛不同，進口水貨車抵港後，須於土瓜灣驗車中心排期驗車方能出車。運輸署為方便有關人士，於2019年中推出網上排期預約驗車服務，每星期提供約100個驗車期。惟因應疫情，該中心暫停現場排期預約，而網上排期名額增至每星期150個，巿民可於每周首個工作天早上9時上「香港政府一站通」排期；然而，有車行從業員表示，網頁系統經常在關鍵時間「down server」，他們往往難以循此途徑預約驗車。

從事水貨車進口商20年的霍先生直言，已養成逢周一早上9時在「政府一站通」搶籌的習慣，惟總是空手而回，「全香港咁多進口車水貨商都會同一時間入個網站攞時間，變咗個線路jam咗」，他認為運輸署的安排不周全。

不過網絡「大塞車」卻大有原因，有業內人士透露，有背景人士疑覷準相關漏洞，以電腦程式預先輸入資料，以搶奪網上的「正常期」名額，另一邊廂再派人每天在驗車中心外，排隊霸佔現場的「快期」和「特別期」名額，趁機營造「一籌難求」的狀況，順勢抬高排隊價，以壟斷公營服務圖利。

《蘋果》為此進行網上實測，記者於早上8時55分瀏覽「香港政府一站通」，卻見網絡極不順暢，出現「無法連上這個網站」字句和「重新載入」按鈕。至8時57分，系統回復正常，記者成功進入「步驟一」頁面，惟填妥資料後欲進入「步驟二」時，預約服務已顯示為「沒有任何時段」。即使一直重覆「步驟一」直至9時05分，系統仍然顯示為「沒有任何時段」。

記者其後致電土瓜灣驗車中心詢問無法成功網上預約驗車，職員回應指，可帶同「環保信」、買賣合約和「公司信」親臨驗車中心排「快期」，「日日都有快期，9點鐘開，先到先得，（每天）10個」。 除了「快期」外，中心亦不定期提供「特別期」，是九龍灣驗車中心額外開放的周六驗車期，但名額不詳，同樣須排隊取籌。

對於疑有人利用電腦程式搶奪網上排期驗車名額，香港資訊科技會長方保僑認為，用電腦程式「搶籌」並非新鮮事，「其實一般電腦都可以裝到呢啲所謂嘅程式上去，令個瀏覽器會自動填晒啲嘢上去，咁跟住就鬥快撳。」他建議，運輸署網上排期驗車系統可設立實名制及限額，限制每間車行可取的籌數，「咁咪可能佢就制止到啲人，唔會不斷咁樣搶。」

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