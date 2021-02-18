今年大年初一（12日），元朗洪水橋曾發生兩部單車相撞的交通意外，其中一名61歲頭部重創男子，延至今日初七不治。

意外發生在初一上午8時許，一名61歲姓范男子，踩單車沿青山公路洪水橋段往元朗方向行駛，當駛至近輕鐵洪水橋站時，與一名姓許20歲男子駕駛的單車相撞。

六旬漢男子頭部嚴重受傷，昏迷被送往天水圍醫院，其後被轉送屯門醫院救治，延至今日上午10時42分不治。至於20歲男子當日事發後身體多處受輕傷清醒，無須送院。

新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 3800與調查人員聯絡。

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