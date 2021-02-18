今日年初七，是政府有限度恢復晚市堂食的首日。記者晚上8時左右前往旺角一帶巡視，發現由於入座率受限，不少食肆外都排起人龍。有食肆老闆表示，不論是安心出行還是填寫資料，都為他們帶來壓力。另外，現場所見大多食客都選擇填寫資料，其中有人直言「唔封關做幾多嘢都冇用」。

食肆老闆張先生表示，大多數客人使用填寫資料，而不是安心出行。張老闆稱，由於因應政府要求食客留紀錄，他們需要調派額外人手協助客人填寫資料或掃描安心出行二維碼，日間試過店員與客人因留資料問題發生爭執，直言政府措施要他們「監住個客」，為食肆帶來壓力。

區內糖水舖負責人區先生也表示政策為他們帶來不便，稱他們開業僅半年，坦言店舖人手有限，沒辦法再增加人手協助客人填資料，故只能準備密封盒，供不希望使用安心出行的客人，可作填寫及擺放個人資料，強調已盡力配合政府措施。他亦指雖然已重開晚市，但對於重拾更多生意與否有並無信心，「始終位置有限，又有入座率問題」。

記者現場視察，不少食客都選擇填寫資料，拒用安心出行，其中包括食客張先生。他在店外排隊時表示，即使政府多次表示不會有私隱問題，但自己了解過安心出行會使用的權限後，對此並政府說法不相信，故會選擇填寫資料。他又坦言政府目前防疫措施沒有用，「如果你唔封關，喺市民角度，做幾多嘢都冇用，只會有第五波、第六波、第七波爆發」。

另外，亦有部份市民更寧願選擇買外賣，也不留資料，另一食客張小姐便是例子。她表示，不論是安心出行和填寫資料，她都認為是沒有需要，故選擇繼續買外賣。被問及如果安心出行涉及範疇越來越多時，會作甚麽打算，張小姐十分無奈，只能回答「唔識用囉」。

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