政府規定全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。政府昨晚刊憲，新增11棟大廈納入強制檢測名單，當中北角英皇道997號惠利大廈屬第二次檢測的大廈。

政府今日在9個地點增設流動採樣站，包括堅彌地城遊樂場、中環愛丁堡廣場、鰂魚涌社區會堂停車場、九龍佐治五世紀念公園、屯門富泰邨美泰樓、屯門湖山路社區會堂、天水圍天瑞體育館、大圍村南道（近港鐵大圍站A出口）及沙田乙明邨籃球場。

北角英皇道惠利大廈屬第二次檢測的大廈，當局未在大廈外增設流動採樣站，居民需要步行至200米外的檢測中心做檢測，大廈門外當眼處雖然已張貼強檢通告，但今早大堂信箱仍插滿強檢通告，大部份居民均未取閱，有居民不知道大廈需要再次檢測。

惠利大廈居民呂小姐，不知道大廈需要第二次強檢，但亦認為「做咗安全啲，安心啲囉」，而由於她需要上班，所以要特別抽出時間去做檢測，「要公司體諒， 收工後做唔到 ，有流動檢測車好啲囉」。另一居民溫女士，指出大廈再次強檢並不麻煩，「梗係好啦，有保障吖嘛，有第一次，有第二次」。

位於深水埗楓樹街遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至二月二十一日（星期日），而位於東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至二月二十五日（星期四）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

強制檢測公告規定，任何在今年二月四日至二月十七日期間曾身處任何「新增一宗或以上確診個案的大廈」超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於二月十九日或之前接受檢測。受檢人士若在二月十五日至二月十七日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。任何在二月四日至二月十七日期間曾在位於任何「出現兩宗或以上的確診個案的工作場所」工作或值勤的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於二月十九日或之前接受檢測。受檢人士若在二月十五日至二月十七日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。任何在二月四日至二月十七日期間曾身處任何「屬第二次檢測的大廈」超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於二月十九日或之前接受檢測。

昨日被納入強檢的大廈

A.新增一宗或以上確診個案的大廈

1.香港新界沙田乙明邨街17號乙明邨明恩樓

2.香港九龍藍田匯景道8號滙景花園第1座

3.香港九龍深水埗福華街72-86號福華大廈

4.香港九龍油尖旺彌敦道66-70號金冠大廈

5.香港九龍紅磡紅鸞道7號維港‧星岸第2座

6.香港新界元朗豐樂里6號康城大樓

7.香港九龍黃大仙鳳德道41-53號/飛鳳街9-15號安利大廈

8.香港新界屯門屯貴路9號富泰邨秀泰樓

9.香港九龍油尖旺覺士道1A號高景臺

10.香港九龍油塘高超道32號高翔苑高鳳閣

B.出現兩宗或以上的確診個案的工作場所

1.香港新界葵涌興盛路77-79號葵涌消防局

C.屬第二次檢測的大廈

1.香港北角英皇道997號惠利大廈

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