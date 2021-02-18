海關今日以洗黑錢罪名，正式起訴一名33歲本地男子，涉嫌變賣來歷不明黃金，然後再存入兩間公司戶口洗黑錢，涉款3.4億港元。這是海關首次以洗黑錢罪名，成功起訴從處理變賣黃金得益之人士。

該名男子報稱運輸司機，每月平均收入約8,500元。海關於2016年對其財富調查，發現該名男子名下兩間公司，在7月至11月短短4個月期間，有超過60宗大額存款，均以美元結算，最大一筆涉款170萬美元（約1,300萬港元）。所有涉案款項存入戶口後，都會在很短時間內轉走。

由於戶口金額與男子收入不相稱，亦無合理解釋款項來源，遂於2017年12月以涉嫌洗黑錢將他拘捕。深入調查後，發現涉案存款是來自本地一間貴金屬買賣公司，追查後發現被捕男子於2016年期間，將約來歷不明黃金分批變賣，然後再將得益存入旗下兩間公司的銀行戶口洗黑錢，金額高達3.4億港元，等值一噸黃金。

至今日，海關諮詢律政司法律意見後，今日正式落案起訴該名男子，涉及兩項「洗黑錢」罪名，下周二（23日）在粉嶺裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

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