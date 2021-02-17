有60年歷史的嘉和里村，多年來飽歷風霜，據該村居民協會主席陳啓成表示，早於1950年代，有不少水上人及偷渡過境的人聚居於上址；至1963年，一場大火令村民家園盡毀，當時嘉道理爵士以「嘉道理農業輔助會」的名義協助災民重建家園，共建26間石屋、數間雞屋和豬屋，並正式命名為嘉和里村。

時至今日，嘉和里村村民落地生根，戶數由當年的26戶漸增至現時約90戶，惟因該村位於低窪地區，更是「水浸黑點」，村民為安居而改建物料，「渠務署10幾年都搞唔掂，政府都唔係做嘢嘅！」陳謂，颱風季來臨必會出現海水倒灌，水位升至膝蓋位，「特首都嚟過關注我哋」，故他認為村內近9成寮屋涉更改建築物料及僭建皆情有可原。

根據寮屋管制政策，寮屋必須在面積、高度、建築物料等各方面與登記紀錄相符，陳質疑政策不合時宜，政府有心藉此將村民趕盡殺絕，「（制定）物料個定義係咩年代先？點解唔可以改變物料？」

由建村至今家族一直居於此村的村民梁先生表示，與母親二人居於官地寮屋，而其家擁有的豬舍位置則剛好落在「新地主」的私人土地上。早前新地主提出簽新租約，他憂慮會像九華徑村般，「簽完就話唔租要收返」，故未答允。沒想到，隨後收到律師信，他們感震驚及徬徨，現擔心會被滅村，「都唔知可以點做」。

自出生起便居於嘉和里村的黃小姐，其家人一間寮屋位在私人地上。她憶述自去年8月起，不時有陌生人入村巡視，其六旬母親現時甫見陌生人入村，便會擔驚受怕躲進房間，佯裝無人在屋內。至去年底，她赫見門前出現律師信，「好驚訝，上次打風水浸，嘉道理都有人落嚟，冇講過有人收地」。收信後，她隨即參與村民大會，向區議員和律師求助，但未抱有期望，「政府已經官商勾結得好緊要⋯ 會犧牲咗我哋」。

年屆六旬的陳先生因病入院數月，現只有目不識丁的妻子和就讀中五的兒子住在村內官地2號寮屋，近日地政人員加緊巡查，更向他發出還原令。他擔心妻兒不懂應對，耳鼻仍插着喉管的他，惟有拍片哀求暫緩，「希望幫下手…慢慢拆，可唔可以呢？求吓你唔好拆住」。

面對「新地主」與地政夾擊，另一村民陳先生有感是「串謀」，「佢搞咁多嘢，搞到你冇得住，咪一次過收埋官地、私家地」，而陳太亦認為這不無關係，「肯定新地主去地政告我哋話僭建，希望我哋還原畀佢囉，即係趕我哋走」。

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