八旬清潔工昨晚於鴨寮街公廁被毆，有市民今日（18日）得悉事件後特意帶上心意到現場，盼以實際行動幫助婆婆。

「我擔心佢要睇醫生、請病假，會令到自己冇咗份工。」保險從業員Ivan今日下午，趁見客空檔特意到鴨寮街公廁尋找被毆婆婆，他帶上了一封放有數百元的利是，希望親手交予她，不過當時婆婆仍未上班。

Ivan表示得悉事件後非常生氣，認為婆婆無故被襲固然悲慘，但更令他憤怒的是老人家年紀老邁仍要工作：「我覺得呢啲事唔應該喺香港發生。究竟係咩令到啲老人家要咁樣？好可悲。」

他續指，與其在社交網站上留言打氣，倒不如實際幫忙。他的朋友都希望可以身體力行幫助婆婆，可能日後再會贈予飯劵等，幫助老人的日常需要。

目前，警方已在今日下午約一時，於深水埗區拘捕一名46歲姓吳本地女子，涉嫌普通襲擊。

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