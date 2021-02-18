食肆今起可重開晚市堂食及每枱4人，惟「放寬」的交換條件，食肆業者要記錄食客資料或要求使用「安心出行」二維碼等措施，有市民恐私隱外洩，一於「你有張良計，我有過牆梯」，今晨有讀者途經筲箕灣愛東商場大家樂快餐店門外，赫見近三十人在外排隊掃二維碼，此時一名女長者，左右手各執一個手機，只見她收埋其中一個，取出另一手機「嘟」二維碼，讀者拍下此有趣情景上載社交網，有網民讚婆婆醒目，亦有人堅持手寫填表，不過，拍照的讀者不見大家樂現場有表格提供予不掃碼的顧客，認為「冇得填表可以唔揀佢咁簡單，區內仲有其他（食肆）選擇」。

讀者楊先生今早10時45分湊兒子返學後途經愛東商場，見大家樂快餐店門外堆滿近三十名顧客，阻塞路面，他前去查看，發現大部份是長者，正在排隊「嘟」安心出行的二維碼，兩名快餐店職員正在協助各人，「太多人塞喺度，職員教點download 安心出行apps，個個排隊等學，甚至有啲唔打算入去食嘢，都停喺度學點用。」此時，他見其中一名女長者左右手各有一部手機，「左手部私人電話收埋先，右手部清水機任嘟唔嬲，我覺得好得意，唔用私人電話嘟，就攞唔到個人資料啦，另一部剩係用嚟睇片或畀孫仔打機，冇咁多個人聯絡資料，就唔需要擔心私隱問題，阿婆好醒目」。

但楊先生留意到大家樂當時只提供安心出行二維碼，未有為顧客提供登記表格。「其實有啲老人家冇智能電話，有啲有但又唔識download apps，應該可以填表格。」他個人不會下載安心出行二維碼，「如果唔提供表格，唔揀佢嚟食好簡單，唔一定要食佢，可以有其他選擇！」他說個人選擇會繼續買外賣，不揀堂食，或者只會填登記表格。「餐廳要做生意就要貼個二維碼出嚟，無可避免，但作為消費者可以選擇唔嘟碼嘅權利。」

有讀者亦指出八方雲集坑口店，並無提供紙張讓顧客填寫個人資料，疑逼顧客使用「安心出行」掃二維碼。不過，《蘋果》去到店舖了解後，職員否認有關說法，指有紙張擺放在收銀機櫃枱，當顧客選擇填寫個人資料時，職員才會取出供顧客填寫。記者現場觀察，店舖提供一張A4紙給顧客填寫資料，並以「接龍方式」在同一張紙填寫，當下一位顧客填寫資料時，職員會遮蓋上一位顧客的資料。

大家樂集團企業傳訊部回覆《蘋果》查詢時表示，大家樂快餐會根據政府的規定請顧客進入餐廳前使用「安心出行」流動應用程式掃瞄二維碼或登記姓名及聯絡電話。全線分店已設有位置供顧客填寫「登記個人資料小卡」，顧客填妥後可以自行放入收集箱。就筲箕灣愛東商場分店，今晨並無出現混亂情況。

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