深水埗發生襲擊案件。昨日傍晚6時許，一名81歲姓麥女清潔工，在深水埗鴨寮街公廁內，疑因事與一名中年婦口角爭執，混亂間清潔工被推落地，更遭對方用垃圾柄鏟襲擊，導致頭及手受傷。中年婦事後乘機逃去。救護員接報到場替她包紮後送院，案件列作普通襲擊。

東區區議員仇栩欣目睹事發經過，事後於fb出帖。她表示當時與家人在深水埗購物，其間在鴨寮街公廁如廁後洗手，聽到一名操純正廣東話的中年婦，不斷指罵清潔工，「之後個女士衝岀去門口、但係又衝返入嚟拎個垃圾剷（應該係清潔婆婆），起勢咁扑，扑到枝棍斷晒，連個垃圾鏟舊膠都碎開晒。」

仇栩欣又表示，在場人士目睹後隨即喝止，中年婦亦走到廁格匿藏，並趁其他人上前了解之際，衝出廁所奪門逃走。仇栩欣形容清潔工婆婆「個頭腫到雞蛋咁」，但可能擔心失去工作，不希望入院。「之後有警察到場，問咗相關資料事發經過。警察卻冷冷表示睇婆婆追唔追究再算，仲用好唔友善嘅態度同婆婆講：『嗱，你自己同你主管交待咩事啦！』」

清潔工婆婆最終被送院，至於趁亂逃去的中年婦，仇栩欣指她身穿深色衣物、短髮並有少許白頭髮、約1.6米高、赤腳行走及沒有戴口罩，並手抱一隻綠色恐龍公仔。「似係住喺附近或者經常出沒，未知嗰位女士是否有精神問題，如果大家喺街上面撞到請小心，唔知會唔會無故失常。」

事件曝光後，不少網民都留言希望清潔工婆婆無事，亦有網民指事件涉及工傷，又呼籲一同捐利是錢協助。

部份網民留言：

Promil Huang：婆婆其實應該係工傷。警方點可以咁坐視不理

Oli Joshua：唔去盡返豆咁細粒嘅責任，仲好意思調轉問婆婆追唔追究

朱地：返緊工受傷，好明顯係工傷，出4/5糧，可否按應有程序，幫吓婆婆

Yuen Tracytintin：仇議員，請問你有婆婆contact嗎？不如大家都捐啲利是錢幫吓婆婆

警方表示，指清潔工婆婆在公廁內懷疑被中年婦以手及垃圾鏟襲擊，中年婦其後逃去。人員接報到場，清潔工婆婆清醒被送往明愛醫院治理。案件列作普通襲擊，交由深水埗刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。又呼籲巿民如目睹案發經過或有任何相關消息，可致電3661 8872與深水埗刑事調查隊聯絡。而涉案中年婦年約50歲，中國籍，肥胖身材，案發時身穿深色短褲和深色短袖上衣。

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