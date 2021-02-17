葵涌發生致命交通意外。昨晚11時許，一輛綿羊仔電單車沿貨櫃碼頭南路往葵涌，駛至3號迴旋處外，與一輛同樣沿貨櫃碼頭南路快線往葵涌的一輛百佳貨車相撞。53歲姓張鐵騎士被捲入車底，身體更被貨車左後輪輾過，夾在車輪中，電單車則飛前數米停下。

救援人員接報趕到，隨即爬入車底為鐵騎士急救，並用氣墊等工具協助下將他救出，其間消防坍塌搜救隊亦奉召到場協助。鐵騎士身體多處受傷流血，送往附近瑪嘉烈醫院搶救，延至今日凌晨不治。

現場留有大灘血迹，一個頭盔及手套。33歲姓陳貨車司機沒有受傷，事後協助調查，據知他起初不知道發生意外，其後發現尾輪有異始揭發報案，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。新界南交通部正跟進調查。

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