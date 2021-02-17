疫情肆虐下，進口水貨車的需求逆市上升，但運輸署網上預約驗車服務卻屢屢出現「大塞車」兼陷入癱瘓，令準車主及車行必須親臨中心取籌排「快期」，惟每天名額僅約10個。在一籌難求下，衍生一批專業「排隊黨」，籌價更炒至3,000元一個，單靠排隊已月入6萬元。「排隊黨」一般由「代辦公司」安排，而「代辦公司」往往負責協調維修、驗車和預備文件的部分，為車行提供一條龍驗車服務，排隊價以往僅為500元一籌。《蘋果》直擊，揭發排隊黨「日日都喺度」，有人為取一籌排足48小時，可憐「冇籌」車主排半年愛車仍落地無期。

花近10萬元購入日本水貨私家車的Toby夫婦，數月前交託車行代為網上預約驗車，但一直未能成功，令其愛車於車行封塵半年。二人其後得悉可親臨土瓜灣驗車中心排「快期」或「特別期」，遂提早2小時到場排隊取籌。豈料，遭「排隊黨」打尖，更目睹眾人即場收錢賣籌，心感不忿：「有個阿叔走嚟，有三個人跟住佢，『派彩啦派彩啦，出嚟派彩啦』」。他們認為運輸署對此責無旁貸，並即場作出投訴，但在場職員指自己無法處理，令事主氣憤難平。

除了準車主外，業界亦同樣受苦。從事水貨車進口商20年的霍先生直言，其車行規模不大，難以耗費人手前往驗車中心排隊，「叫啲sales去，佢哋覺得出去做咗呢樣嘢，咪冇機會賣車囉，會影響到佢嘅收入。」他指，其車行平均每星期賣出一至兩部水貨車，以往約一個月便可交車，但近日一籌難求，有顧客訂購的車輛抵港3個月仍未能落地。

為免車主苦等，他無奈於過去2個月，花近2萬元僱用「排隊黨」，更見證籌價在短短4個月內暴升，「提早3個鐘去到排隊，可能畀$500已經OK。當你要早10個鐘，人哋$500就唔做啦，要去到$1,000；而家變咗要早15或者20個鐘，甚至早一日要去，要畀二至三千元」。而這驗車成本多轉嫁予消費者，價格暴增終令小市民受罪。

為了解實況，《蘋果》日前到土瓜灣驗車中心直擊，消息指，當天共有10個「快期」和8個「特別期」開放予排隊人士，記者於清晨6時半抵達，未見有人在門外排隊，亦未有任何物件如凳子或背包等「霸位」物品，記者本應是排頭位。

直至7時15分左右，約10名男女從各自的私家車步出，陸續走到驗車中心門外，按其默契順序排隊。其中4人視記者若透明，直接打尖於記者前方，當中包括一名帶同5歲女兒前來「開工」的女子，原來她與女兒昨一晚已在放滿被鋪的七人車內「瞓住排隊」。他們更指出記者手上根本無帶齊指定文件，即使排到亦無法取籌，着記者試排「特別期」。

據現場所見，這批「排隊黨」互相認識，又不時摘下口罩邊抽煙邊聊天，全無抗疫意識。在場一名車行職員向記者笑謂：「翹住手嗰個呢，專業，永遠排第一！」記者問為何該人能長期雄霸頭位？他只笑言：「佢專幫人排㗎嘛！」他更透露，前方的「排隊黨」通宵排隊，有市有價，3,000元一個籌。他慨嘆其所屬車行並未有僱用排隊黨，「我哋成日都攞唔到（籌）」。

香港汽車進出口商會會長羅少雄表示，進口水貨車數量在疫情爆發後大增；驗車需求因而上升，惟根據運輸署的回覆，今年一月的進口水貨車驗車量為1,150（與去年每月平均檢驗1194.5輛進口水貨車，數量相約），在求過於供的情況下，排隊價順勢由以往500元一籌大升至3,000元一籌。

然而，自2020年9月取消驗車中心現場排期的措施後，運輸署雖把每月的網上預約期增至至少600個，快期（現場排隊）則維持每月200個，惟根據運輸署提供數字，每月的驗車量約為1,200，換言之，每月有多達400個籌未知如何分配。運輸署回覆查詢時，只給予每月的驗車總數，惟未能細分來自網上預約期、快期和特別期的驗車額，亦未可提供明確的分配程序，更從未有在其網頁上公佈可提供的網上預約期和特別期的實際籌量。羅批評，運輸署在安排驗車期一事上透明度甚低 ，「如果知道放幾多（籌號）同幾時放，啲人就唔洗咁淒涼喺到等啦」。

事實上，運輸署去年確實收到32宗有關「平行／個別進口」車輛的投訴，主要涉及車輛檢驗預約安排、無法進入網上預約系統、預約名額不足等，其中1宗涉及土瓜灣驗車中心的排隊秩序，但未有回應如何解決相關問題。

對於有公營服務疑似被圖利，大律師陸偉雄表示，現行法例難以阻截相關情況，「（現行法例）杜絕唔到㗎，因為呢種人係幫人去做一樣嘢（排隊），我哋唔可以視為犯法」，他續指，政府有責任以行政手段堵塞漏洞。

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