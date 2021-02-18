按摩店及美容院今起有限度復業，顧客需使用「安心出行」應用程式或登記個人資料。有業界復業首日預約顧客旋即爆滿，但認為強制顧客掃描二維碼比較麻煩，也擔心疫情下政府朝令夕改，不排除之後店舖或再遭勒令關閉停業。不少顧客寧願選擇登記資料，也不下載安心出行程式。

不少久未營業的按摩店及美容院，今起相繼復業，事前亦不敢怠慢，紛紛做足清潔消毒準備。在旺角區，有按摩店今中午開始營業，每個時段都全場爆滿。老闆蕭先生直言多得香港人支持，光顧的客人「全日都full晒，依家暫時已經full到去星期二、三」。

不過，他批評政府規定顧客使用「安心出行」程式或登記資料，做法多餘，「好煩、好煩，又話要咁、又話要咁」，亦對客人造成不便，「唔係個個客人都有apps，頭先亦有老人家，見到佢有啲手忙腳亂！」雖然終可復業，但他無奈稱：「要知呢個政府經常五時花六時變，今日唔知聽日事，要有心理準備隨時會變。」

按摩店顧客馮小姐笑言，已兩個月沒按摩，故知道按摩店復業後隨即預約服務。惟她選擇登記個人資料，也不使用安心出行程式，坦言「政府講啲乜嘢，基本上我都唔會特別理」，又指：「安心出行呢樣嘢，我從一開始知道有呢個app，就冇諗住去download，呢樣嘢佢個目的係啲咩，基本上好多香港人都知道。」

另一客人Ceci因擔心按摩店日後可能再停業，故即時預約服務，其間她表示「唔介意mark資料」，沒使用安心出行。

在銅鑼灣區，有美容院一樣顧客爆滿。負責人笑言：「好開心，終於可以開返，好多女子仲一次過做多咗幾項美容！」其中顧客Cherry坦言相隔了一段非常長時間沒做美容，故即時預約光顧，又擔心之稍美容院隨時又停業，故「會keep住密啲嚟，補返之前冇做嗰啲」。

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