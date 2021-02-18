警方將明日凌晨（周五）開始使用「快速口腔液測試儀器」，向懷疑毒駕的司機即場進行初步測試，最快8分鐘有結果，以打擊毒駕及確保道路安全。

警方交通總部署理高級警司（行政）吳海威表示，當警員有合理因由懷疑司機在其血液或尿液含有任何濃度的指明毒品（包括海洛英、氯胺酮、甲基苯丙胺、大麻、可卡因及3,4-亞甲二氧基甲基安非他明），或受任何藥物影響駕駛，或司機涉及交通意外，或已干犯罪行，可要求司機接受初步藥物測試，包括識認藥物影響觀測（路邊進行）、損害測試（警署進行）及快速口腔液測試（路邊進行）。

新投入的「快速口腔液測試儀器DrugWipe® 6S」，吳海威表示已經醫管局多年研究推薦，多個國家及地區都有使用，包括比利時、澳洲、英國及澳門，每支價格為380港元。

「DrugWipe® 6S」是一支棒狀儀器，大小13厘米乘2厘米，警員會利用其配件向司機提取小量口腔液，8-10分鐘後便有分析結果，官方數字顯示準確度超過80％。司機若拒絕接受測試屬刑事罪行，一經定罪，最高可被罰款25,000元、監禁三年及取消駕駛資格。

被問到警方購入多少支「DrugWipe® 6S」，吳海威以行動為由拒絕透露，只表示已分配給所有總區交通前線警員使用。至於過去三年涉及毒駕的數字，吳海威承認數字偏低，2020年有18宗、2019年8宗、2018年6宗。

警隊於早年曾暫緩執行快速口腔液測試，原因是要「直至找到一個可靠的儀器」。警方交通總部項目主任（藥後駕駛）楊頌平稱，事後醫管局於2015年再找到多款檢測儀器進行研究，至2017年得出結果，顯示「DrugWipe® 6S」的可靠性及準確度最高。

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