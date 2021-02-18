一名假扮嫖客的男賊，昨日（17日）凌晨零時許，在油麻地砵蘭街幸運大廈單位內，持刀劫去一名50歲姓任鳳姐1,000元現金，之後逃之夭夭。同日晚上9時，警方拘捕涉案菲律賓裔疑犯。警方提到，該名男子疫下失業，相信因金錢問題鋌而走險犯案。

警方翻查附近閉路電視後鎖定男子身份，至昨晚9時許，在油麻地吳松街一單位拘捕41歲菲律賓裔男疑犯，涉嫌行劫。警方提到，該名男子在香港出世，操流利廣東話，報稱失業。

警方相信，該名男子疫情下失業，因金錢問題受困，從而萌生犯罪意圖。他首先搭訕受害女子，其後假裝隨對方到幸運大廈單位內交易，進入單位後亮出一早已預備的利刀行劫，得手後往旺角逃去，並將利刀扔往街上一個垃圾桶。

行動中，警方撿獲相信為被捕人犯案時身穿的衣物。疑犯現正被扣留調查，相信他是單獨犯案，事件中無人受傷。

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