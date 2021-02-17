嘉和里村村民遭新地主與地政署兩方夾擊，有立法會前議員表示，以往亦常有發展商利用地政署「借刀殺人」，「逢親有私人收地進行，可能同一時間地主會同地政投訴，係佢目標嘅嗰啲屋有僭建，咁就叫地政署去做嘢。」

立法會前議員朱凱廸表示，政府對寮屋的取態為「唔想令佢哋（居民）再改善個環境」，「就好似會益咗佢哋咁」。朱批評，政府的寮屋政策過時，「地政署唔會批重建，但又住唔到、成日水浸， 咁就焗住就要自己搞」，導致新界登記寮屋出現違規的情況成常態，同時更令發展商或地主可「借刀殺人」，「逢親有私人收地進行，可能同一時間地主會同地政投訴，係佢目標嘅嗰啲屋有僭建，咁就叫地政署去做嘢。」

朱形容嘉和里村為「翻版」美孚九華徑村，但他認為，九華徑村一帶可發展高密度樓宇，政府發展該地段的動機較大。相反，雖然嘉和里村地段同樣優越，惟村內僅3分1面積屬私人地，對政府而言誘因未必夠大，「因為政府用法定權力去迫遷村民，喺個土地收回條例上要有正當嘅理由，要公共利益有關先得。」故他認為事件屬「冇乜可能成功嘅地產項目」。

朱呼籲，政府如無意發展嘉和里村，應盡快出面澄清，「而家個狀況係令人覺得，你畀發展商借地政署去借刀殺人，但如果事實上你又冇乜發展計劃，咁咪好冤枉。」

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