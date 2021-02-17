警方昨晚分別於佐敦及油麻地票控38人，涉嫌違反限聚令。

昨晚約10時，油麻地雜項調查隊突擊搜查佐敦德興街9-10號一間夜總會，發現違反防疫規例經營，以涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），拘捕52歲男負責人。另外8男6女員工及14名顧客，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》（第599G章）被票控。而一名夜總會員工因未能出示身分證明文件被捕。所有被捕人士已獲准保釋。

另外，昨晚約9時，油尖特別職務隊展開打擊非法賭博行動，突擊搜查油麻地吳松街一個單位，搗破一個懷疑非法遊戲機賭檔，撿獲4部射擊遊戲機、7張遊戲卡及約2,000元賭款。47歲南亞男負責人，涉嫌管理賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外5男2女及3名南亞男子，27歲至42歲，涉嫌在賭博場所內賭博被捕，同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（599G章）被票控。

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