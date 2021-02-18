西區警區加強打擊與收數活動有關的刑事毀壞案件，前日(16日)傍晚時分，香港仔分區特遣隊人員，在華富邨一帶巡邏及埋伏，截查一對情侶，在其身上撿獲紅油、膠水及收數字眼字條，揭發他們剛上樓向債仔淋紅油，兩人被捕落案涉刑毀，明日在東區裁判法院提訊。消息指，被捕男子為前港腳卓耀國，球壇上有「壞孩子」稱號。

警方西區總督察（刑事調查2）何恩傑講述破案經過時表示，被捕男子姓卓（26歲），報稱無業，其18歲姓歐陽女友則從事美容工作。警方調查顯示，他們涉嫌與16宗於本年1至2月期間，在不同地區發生的非法收債案件有關，手法為淋紅油。消息指二人前晚又到華富邨一樓上住宅單位收數，卓當時在某樓層單位外淋紅油，其女友則在另一樓層拍攝影片紀錄。兩人犯案後落到地面，被埋伏人員上前拘捕，在其身上搜出寫有收數字眼「欠債還錢」的字條、一支紅油及一支膠水等證物，情侶涉刑毀被捕。

何恩傑指警方調查發現兩人每次收取約數百元的報酬而犯案。受害人透過非正式放數人取得貸款，無力償還時，非法放數人便會聘人進行追數等滋擾行為。警方呼籲市民有需要借貸時要小心選擇，應向持有相關放債牌照人士以及信譽良好公司借貸，並考慮利息開支以及還款能力，同時提醒保安員要提高警覺，發現可疑人士徘徊要報案求助。

前香港最佳年青球員卓耀國，足總官網顯示他效力港甲球會黃大仙。卓耀國過往屢被傳涉及錢財糾紛，2019年網上流傳一段短片，片中顯示被拍攝的卓耀國在一間髮型屋內遭追債，之後店內報警求助，其間有警員向他問話，並指：「佢爭我哋政府錢，我哋𠵱家拉佢」。

警方當時證實，警員在旺角豉油街94號對開巡邏期間，截查姓卓本地男子，經調查發現對方欠交款項而被相關部門通緝，遂將他拘捕。

卓耀國在本地足球壇上大起大跌，他射術及盤扭了得，曾於2013/14年球季當選香港足球明星選舉的最佳年青球員，2017年底在省港杯賽事中入球助港隊重奪失落5屆的獎杯，他2018年亦曾成功加盟瑞士次級聯賽球會基亞索，最終外闖失敗回流，並在2019年4月加盟佳聯元朗，因無故缺席操練及再傳出欠債，最終被球會解約收場，被譽為本地足球壇的「壞孩子」。

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