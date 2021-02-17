踏入牛年，屯門嘉和里村爆出收地爭議，逾90戶村民疑遭迫遷，有「新地主」更向部份村民發律師信作最後通牒，列明14日內必須搬走，事有湊巧，村內官地上的寮屋亦被地政及寮仔部以僭建理由趕絕，更有政府人員揚言過年後將「大規模整頓條村」。村代表質疑事件涉及政商合謀收地發展，炮轟：「政府咁做即係想逼死啲村民！」面對地主和地政夾擊收地，村民日前發起示威抗迫遷，誓保家園。

記者：趙媛媛 郭杏妤 攝影：江子堯 阮斌

「當時冇人信（收地），就算我哋去田土廳查，但老人家都話冇可能，（條村）當年嘉道理（爵士）係做慈善起畀我哋住！」嘉和里居民協會主席陳啓成指出，一名自稱「新地主」的男子於去年7月突然「現身」，並手持最新土地買賣合約入村，向其新買入的6幅土地上的村民聲稱該地即將會發展，要求與村民改簽新租約，為期3年，其間僅象徵式收取「1蚊或100蚊1年」的租金，「佢話如果發展就會收返，最多賠3萬搬遷費。」

惟村民一時間未知如何是好，故未有答允簽約。怎料，去年底新地主突然向村民發出最後通牒，「村民都好驚，有律師信貼喺自己門口。」根據律師信內容，指出村民在未經地主同意下非法佔用土地及僭建，要求他們在14日內拆除僭建物且遷出該地。「迫遷信」發出至今已個半月，受影響的20多戶村民人心惶惶，上周更發起示威抗議，促政府交代會否發展該村，「一係你索性講你收地，俾晒啲居民上樓，唔好話要我哋還原，邊度有錢去畀裝修費」。

涉遭收地的嘉和里村位於屯門掃管笏一帶，周遭多處已發展成豪宅區，包括黃金海岸、愛琴海及蟠龍半島，由於地埋位置優越，早已被發展商虎視眈眈。該村多為寮屋，目前有300多名居民，村內約有三份二面積土地為官地，只有該6幅土地為私人地，但該遍私人地正好貫穿全村，倘要進行大型發展，旁邊的寮屋區亦無得留低。

事有湊巧，「新地主」出現後，地政及寮仔部人員對附近官地上的違規寮屋亦「硬起來」，近日頻頻到村內巡查，職員更多次進屋拍照及度尺。其後，多戶村民均收到清拆信，指其寮屋涉及違規，倘不還原將取消其寮屋編號。

其中位於官地上的寮屋、非牟利機構「尊重生命 善待動物」（尊善會）更首當其衝，於農曆年前遭地政人員勒令於2月前將僭建部份清拆及還原。居於該村十年的「尊善會」創辦人王國霞擔心若不服從，寮屋牌被「吊銷」她與40貓隻頓時無家可歸，無奈下經貓義工協助將寮屋旁僭建組合屋。

王國霞為一名退休老師，20年前父親過身後，與患老人癡呆症母親相依為命，並領養了兩隻花貓作伴，在一次機遇下認識了貓義工開始關注流浪貓，並於09年成立「尊善會」，為流浪貓提供容身之所，更為牠們「傾家盪產」，幾乎耗盡退休金，以及賣掉多層物業，千萬身家的她現時戶口僅餘20萬元。

十年前，王老師經朋友介紹下，向村民以低價購入寮屋，並在旁邊加建組合屋，作剛絕育及腎病貓的居所，「我哋就係心口貼住勇字，要救貓就唔諗！」由於當時寮屋的木柱遭白蟻蛀蝕，裝修師傅好心為她將寮屋重建，並改成磚牆，惟她當時並不知道其寮屋原為雞舍且不可改建。

直至2018年底，她收到地政處發來的信件指其寮屋擅自更改用途，以及建築物高度與物料等與記錄不符，必須還原。當時職員告知可申請更改寮屋用途，王老師以為申請後便一了百了。到上個月，她收到寮仔部發出最後通牒，才如夢初醒。

清拆一事令王老師深感壓力，早前更全身起風癩，「忽然間爆，痕到飛起！」她撰寫多封求情信，希望暫緩清拆令，同時馬不停蹄地為搬遷一事打點。幸而近日已覓得新居，但尚未簽約，加上碰巧過年，有不少難題須解決，「（裝修）師傅10個有7個新年返大陸，返落嚟都要隔離。」現時搬遷費花近廿萬元，生活費勉強捱下去，猶幸貓隻均有人助養，「捱得幾耐得幾耐。」

地政總署回覆稱，去年共接獲五宗嘉和里村寮屋違規的投訴，已張貼通知要求佔用人糾正，其中一宗個案已完成工程，另有兩宗正進行；餘下兩宗因未有在時限內糾正，現已取消其寮屋登記編號及採取執管行動。署方續稱，管制工作與私人土地發展無關，就業權人與佔用人的爭議，須由雙方自行尋求解決方法。

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