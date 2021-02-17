夜幕低垂，土瓜灣驗車中心外仍堆滿前來排期檢驗進口水貨車的車行職員和「排隊黨」。有車行女負責人為協助顧客取得驗車期，下班後拖著疲憊的身軀接力排隊，一個月內3度留守小型客貨車，最長一次的排足48小時。親力親為赴現場排隊只因不忍員工在寒夜下「有家歸不得」，自己卻不惜冒安全風險在車內捱冷過夜。

90後女生Zoe和拍檔Cherrie因相熟朋友從事車輛維修，而誤打誤撞走入了「賣車圈」，10年前大學畢業後「膽粗粗」開設小本經營的車行，當中8成生意全靠買賣日本水貨車。惟受疫情排影響，運輸署改為經網上系統排期驗車，結果她們無法成預約，於一月份時，7張訂單更因無法取得驗車期，最終未能如期交車予顧客。雖然如此，她們寧願「瞓街」，都不願外聘「排隊黨」。

「覺得自己都做得到，唔洗畀錢人，而家仲要咁$3,000咁貴」以往$500一籌時，兩個慳妹已欲為節省成本，安排同事到中心排期，眼見現時排隊價暴升，她們更是卻步。惟近日「一籌難求」，排隊時間越排越早，二人寧願親自出馬。「佢哋（員工）話唔得呀，真係冇晒期，但夜晚冇理由要同事瞓街，咁我哋收工就要即刻衝落去」，一去便是24小時。

Zoe憶述，首次通頂更碰巧是上月最寒冷的日子，當時準備不足，在車廂冷得「騰騰震」，險些感染風寒。經此一役後，她們前往排隊時必會準備「六寶」，「睡袋、床墊、裝飾嘅燈、太陽能儲電燈、叉電器同埋暖水，好似玩『車中泊』咁囉！」二人最長一次排足48小時，三餐靠外賣解決。在寒夜裏，她們各自瑟縮於睡袋內取暖；白天時，除了回覆客人訊息外，就靠看書打發時間。

Zoe和Cherrie抱著苦中作樂的心態，還悉心佈置車廂、預備過夜物資和驗車文件，與現場怨聲載道的「排隊黨」形成強烈對比。百無聊賴時，她們會步出車廂與行家「打牙鉸」，眼見行家都只睡在七人車，「將張座椅稍為放平，挨下就算」，反而她們卻有「住處」已感滿足。

「作戰」48小時換來兩個驗車期，對於運輸署的安排，Zoe認為「唔係幾user-friendly」，認為署方可檢討措施的成效和衍生問題，她們期望過年後疫情轉好，運輸署重新開放「現場排期」，一切應會回復正常。

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