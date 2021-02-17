疫情下，大量水貨車輛進口申請個案堆積如山，有業界人士指，現時大部份申請「主要係運輸署嗰邊撠住」，又批評署方從未有交代每星期驗車中心實際籌號數量，透明度低，「如果知道放幾多（籌號）同幾時放，咁啲人就唔使咁淒涼喺到等啦」。

香港汽車進出口商會會長羅少雄表示，進口水貨車數量在疫情爆發後增加，因市民把旅遊開支轉投其他物品，如購買汽車，而部份市民則因懼怕疫情，不想久留公共交通工具而買車。

一般水貨車輛進口香港須「過三關」，包括向環保署遞交文件，證明車輛符合排放及噪音標準，另向海關申報及納稅，最後須到驗車中心，檢驗車輛的結構與安全裝備，一般而言可於三個月內完成所有手續。但自疫情起，運輸署實行在家工作，驗車中心亦曾暫停服務，導致人手減少兼大量申請個案堆積，不少進口水貨車落地遙遙無期。

「最近唔止普通嘅車主投訴，連車行都投訴緊呀，佢（運輸署）經常都同我哋解釋，話真係冇人，啲伙計佢又話（疫情下）冇可能強迫佢返工！」他無奈指出，有經驗的驗車人員並不多，不能隨便找個人去「頂」，「驗車嗰啲係好技術性，冇技術你就做唔到，亦都好難請啲臨時嘅！」

幸而，近日全港確診人數回落，羅稱運輸署有望於年後重新開放現場排期驗車，不用再靠網絡系統「搶期」，相信應不用再請人通宵達旦排「快期」或「特別期」。

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