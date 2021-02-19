警方今日起開始採用新引入的快速口腔液測試打擊毒駕，至晚上9時許首度使用。晚上9時許，警方於沙田車公廟路往顯徑方向近名城對出設置路障，其間截停一輛白色私家車，在男司機身上搜出一支大麻。警方隨後向該名司機使用快速口腔液測試，結果對毒品呈陰性。而警犬搜查車輛後，亦未有發現其他毒品，最後該名司機涉藏毒被捕，車上一名男乘客則在搜身後未有任何發現，調查後獲准離開。

警方今日起使用德國製「DrugWipe® 6S」快速口腔液測試儀器，可透過駕駛者口腔液測試出是否含有六種毒品，包括海洛英、氯胺酮（K仔）、冰毒、大麻、可卡因及搖頭丸。測試儀為棒狀物，約13厘米乘2厘米，警員會利用配件向司機提取口腔液，最快八分鐘有結果，當檢測呈陽性，警方會直接安排司機驗尿驗血，以簡化程序。測試儀上結果約可保留十分鐘，警方會保存測試儀器並拍照作呈堂證物。

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