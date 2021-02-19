昨晚（18日）政府公佈有5幢大廈新增一宗或以上確診個案，被納入強制檢測公告名單，其中在秀茂坪邨秀程樓，有居民聲稱至下午仍未見有告示提醒居民要強制檢測，有居民則指從電視新聞得知。對於警方拘捕一名化驗所職員干擾檢測樣本，不少居民均稱對此感到擔心，「可以唔做（檢測）梗係唔做啦，唔係話我淨係相信西方定係某一個地方嘅水準，問題係呢兩年，佢哋做嘅嘢令我哋都冇晒信心囉！」

蔡先生稱，至下午都未見有告示通知居民要強檢，「你又唔講，又冇喺當眼處貼告示，我點會睇到啫，可能其他人見到我見唔到啦！」他稱，昨日已見穿全套保護衣人士在升降機大堂等位置消毒，「噚日問管理員乜事都冇講，見佢好大陣仗消毒，問佢係唔係有人出咗事，因為我好驚佢突然間嚟封樓，始終我一家大細，我屋企又唔係好大，唔似住豪宅區嘅可以有後備儲糧，未雨綢繆」。

被問及警方拘捕一名化驗室助理涉搖晃深喉唾液樣本干擾結果，會否擔心，蔡先生稱：「梗係擔心啦......你陰性陽性我有時都唔知你點定義嘅，而家成個情況就係所有巿民困喺個黑箱入面，唔知幾時俾佢篤中咋嘛。」他直言強檢沒有選擇，「可以唔做梗係唔做啦，唔係話我淨係相信西方定係某一個地方嘅水準，問題係呢兩年，佢哋做嘅嘢令我哋都冇晒信心囉！」

另一名居民李小姐亦認為通知有欠清晰，她對於有私營化驗所的檢測結果呈假陽性一事感覺兒戲，「成件事好兒戲，根本唔需要做檢測，都唔知發生乜事。」

當局在秀茂坪邨秀景樓對出籃球場設流動採樣站，供需強檢大廈居民及工作人員進行檢測，今日服務時間由下午2時至晚上8時；明日（20日）由上午10時至晚上8時。

周四(18日)新增一宗或以上確診個案的強檢大廈名單

1. 香港新界大埔寶鄉街88號88廣場

2. 香港九龍深水埗大南街315-319號崇德樓

3. 香港九龍觀塘秀明道101號秀茂坪邨秀程樓

4. 香港新界沙田小瀝源路63號綠怡雅苑第1座

5. 香港新界元朗日新街5號日新大廈

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！