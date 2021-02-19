去年2月19日，小伙子「信信」提早到來看世界，惟需留院100日足月後才能跟爸媽回家。可是，只有5個月大的他，竟然發現肝臟出現纖維化，急需換肝，好不容易，在將近1歲前夕，叔叔終通過重重關卡，將部份肝臟捐給信信，令他重獲新生。2月對信信和家人來說是一個新開始，首日順利完成手術，信信一日一日回復意識，眼仔睩睩迎接第一個農曆新年及情人節，今日是信信1歲生日，信媽只有一個心願：「媽咪唔望你係唔係人中龍，只係望你一生平安開心健康，媽咪就好開心，心滿意足㗎喇。」

本月1日，信信經過12小時的手術後留醫新生兒深切治療部，由昏睡、逐漸蘇醒、望着媽媽甜笑，飲奶量增加到臉色轉好，每一日的小進步都是信媽眼中的大意義，將之一一紀錄下來。年三十晚信信突然發燒，嚇了媽媽一跳，幸大年初一已回復精靈，雙手緊握利是向媽媽拜年，信媽非常珍視情人節與這位小情人的「約會」，信信笑逐顏開，「手舞足蹈」腳撐撐，但只得短短30分鐘的甜蜜時光，信媽坦言如果可以抱抱兒子更加圓滿。

現時信信身上有3條喉管暫未能移除，一條在肚內的排水管用以排出腹水；一條是鼻子的氧氣喉，協助呼吸；另一條是胃喉輸奶，因為近兩日信信的氣道不太暢順，且有痰，暫未適宜拔除胃喉訓練他自行飲奶。信媽希望兒子繼續加油，甩掉所有喉管後可調回普通病房。

回望過去365日的經歷，信媽形容「永生難忘」，新一年新開始，信媽憑「信」寄意：「豬豬，叔叔係你嘅曙光，佢可以捐肝畀你，我對你同叔叔都非常有信心，終於你哋都可以順利完成手術，一齊過牛年同情人節。但情人節得30分鐘可以同你見面，媽咪仲未可以有得抱你，我都見到你好似有少少失望嘅樣，媽咪都好失望啊，因為你肚裡面嗰條排水管仲未可以甩得啊，媽咪唔可以抱你住，等第二時出返嚟媽咪就可以有排抱你嘞。豬仔豬仔，2月19日係你1歲生日啊，媽咪唔望你係唔係人中龍，只係望你一生平安開心健康，媽咪就好開心，心滿意足㗎喇。你係媽咪嘅心頭肉，我哋一家都好愛你，你要繼續加油，快啲好番，我哋可以一家團聚㗎喇。」

信媽千字信全文：

「阿仔突然早咗咁多同我見面我真係好驚訝，醫生同我講到有幾差，又話可能阿仔會有好多問題出現，心情百感交集，又驚但都有啲開心嘅，驚就驚佢之後可能會出現多多問題；開心嘅係佢可能唔想我陀得咁辛苦，平安咁出咗世，叫做錫住媽媽。佢除咗個肝問題大之外，之前出現嘅問題，睇番轉頭都幸好係小問題。隨住信信一日日長大，之前出現嘅問題都會慢慢自己解決咗。

出院時姑娘都有同我哋講過話信信嘅膽紅素有小小高，但暫時都係正常水平。不過排除唔到有可能會再升，所以就每星期要返醫院抽血睇指數，同埋每星期要返醫院睇眼科，要留意住佢嘅眼會唔會早產眼有惡化嘅問題。喺屋企嘅個半月期間，佢乜都正常，食奶都食得幾好，當時佢皮膚未開始黃，眼白就有啲黃，但之後每星期去抽血睇就見到佢膽紅素開始有上升嘅走勢，打後就喺東區抽血做咗一輪嘅檢查，都照唔到咩原因，之後就轉介咗我哋去瑪麗。

轉介去咗瑪麗後，信信就重複地再做一連串嘅檢查同驗血，開頭係驚佢有罕有遺傳性疾病，要驗DNA，我同爸爸都要抽血一齊驗，驗完出咗結果好彩唔係，嚇餐死。之後再驗埋維他命E缺乏症，結果都唔係，之後就懷疑佢係膽管閉塞。信信要做第一次微創手術，做膽管造影去睇，結果醫生話都唔係膽管膽囊問題，當時睇個肝都仲係好靚，暫時都冇乜問題，其間回家後信信開始胃口越來越差，唔肯食奶，就帶咗信信返醫院，一返就住到而家喇。

指數都每日去睇住，再過咗兩個月，醫生話信信嘅指數冇好轉過，需要再做第二次微創手術，再睇多一次膽管問題有冇惡化。今次微創睇結果睇到有唔同咗，需要開大刀去睇，確定一下係唔係肝嘅問題，因為微創睇到佢個肝開始冇之前第一次微創嗰時咁靚。結果睇到信信個肝，喺係兩個月入面真係變化好大，個肝開始出現纖維化。醫生同我哋講信信個肝有纖維化出現咗，到最終嘅結果都係要換肝，當時我哋嘅心情如同晴天霹靂，之後我哋就梗係為咗信信要換肝嘅事，要做一連串嘅檢驗啦。

移植科安排咗爸爸去抽血等等捐贈前嘅程序，好不幸檢驗當日傍晚，醫院打電話嚟通知我哋爸爸血型完全唔啱，爸爸唔適合做捐贈者。當日院方幫我約埋第二日去做檢驗，檢驗一直都好順利，我嘅血型可以，其他嘅步驟都過咗，好遺憾去到最後照肝CT（電腦掃描）嗰一步照到我肝門靜脈太短，分唔到一半血管畀信信用，捐贈者身份就咁告吹，心情立即跌到落谷底，真係失落到一個點，原本我係有晒打算同信信可以一肝兩份用，可以更加親密，一心諗住我嘅肝可以救番信信，估唔到係咁嘅結果，由安心變成憂心。

(編按：等肝)當中過程等到度日如年咁，我哋諗盡辦法透過傳媒去幫手搵合適嘅捐贈者，當然有好多好有愛嘅自願捐贈者主動聯絡我哋同院方，想去做檢驗，同時叔叔都開始咗一連串嘅檢驗，記得係12月尾收到消息有屍肝出現過，但好可惜屍肝太大太厚，並不適合信信用，信信體型好細，所以再一次失望而回。

(編按：知道叔叔適合捐肝，順利完成手術，其間信信曾經發燒) 我對叔叔同信信都好有信心，姑娘都有同我哋講得好清楚，手術後會發燒都係常見現象，所以都係保持住態度正面樂觀。情人節得30分鐘甜蜜時間，但係冇得抱呀，因為信信肚仔條排水喉未甩唔抱得，硬係感覺差小小咁。

寶貝！媽媽唔望你係唔係人中龍，只願你一生平安健康喜樂，媽媽心願足矣。你係媽媽嘅心頭肉，我們一家永遠愛你，你要繼續加油，快啲可以一家團聚。」

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！