去年中文大學畢業禮，有畢業生發起校內遊行，其間有人叫喊及展示口號與標語。校方其後報警，並派員協助警察在校內蒐證，其後拘捕8人。警方昨日（18日）再拘捕多一名中大哲學系學生，指其涉違反《港版國安法》。事件至今被捕人數累計增至9人。警方今晨指被捕男子已獲准保釋候查，須於五月中旬向警方報到。

被捕中大男生19歲，哲學系學生，涉嫌去年11月19日在校內遊行，並有份高叫口號及舉起標語。警方表示，機動部隊昨日(18日)在新界區進行反罪惡巡邏時，截獲該名男子，涉嫌於去年11月19日在香港中文大學內干犯「未經批准集結」及「煽動分裂國家」罪。

警方指出，《國安法》生效後，截至今年2月18日，共99人(82男17女)，年齡介乎16至79歲，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被拘捕。

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