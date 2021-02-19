食物及衞生局昨日公佈華大基因5日內出現16宗假陽性個案，在多個政府檢測項目及去年全民檢測掠盡「肥肉」的華大基因，旗下的華昇診斷中心去年也被揭發，最少有5次檢測呈假陽性的紀錄，即累積至今華大基因及其轄下公司，最少共有21次檢測呈假陽性紀錄。醫管局員工陣線理事、註冊醫務化驗師梁啟維批評，事件反映華大基因缺乏內部監察及覆核機制，負責的化驗師需簽名確認報告結果準確，管理層也有責任監管整個化驗流程，華大基因不能於出錯事件撇清關係。

去年華大基因轄下的華昇診斷中心曾被欽點為高危群組檢測，曾經於為安老院舍等員工進行約5萬個檢測中，找出8個陽性個案，但有3宗個案經衞生署覆檢後不界定為陽性；另外曾經於協助多個屋邨居民檢測，發現2個陽性樣本，經衞生署覆檢後確診非陽性，即前後最少有10個華昇診斷檢測為陽性的個案，最終是假陽性。當時華昇診斷中心辯稱，華昇會將可疑陽性樣本交由衞生署覆檢，最後診斷報告將由衛生署發出；覆檢是檢驗流程的一部份，初檢結果和覆檢結果不一致，並不符合「假陰性」或「假陽性」的概念。

華大及轄下公司共21宗假陽性紀錄

不過，根據昨日食衞局發出的新聞稿，指由私營化驗所來檢測呈陽性個案，會被視為初步陽性個案，之後轉交衞生署覆檢，由衞生署確定為確診個案；但今年1月底至2月初華大基因檢測到16個呈初步陽性反應的樣本，之後經衞生署覆檢呈陰性，再經醫管局重新採樣檢測也呈陰性，被政府定性為假陽性個案。即由去年至今華大基因及其轄下公司，最少有21宗假陽性個案。

梁啟維批評，華大基因缺乏內部監察及覆核機制，很多承辦政府檢測項目的化驗所沒有認證，當出現問題後好難追縱。他質疑警方如何確定涉案化驗助理是刻意搖晃盛載樣本的器皿，即使化驗室內列明樣本器皿不可搖晃，該員工只是疏忽職守，並不一定構成刑事毀壞，「明顯係華大基因想轉移視線而做嘅行動」。出現假陽性可能因人為失誤、儀器、試劑問題，或本身選用的檢測方法有問題，或環境污染等。

他指，即使因人為錯誤或污染而導致檢測陰轉陽，華大基因也不能撇清責任，「最應該追究係華大基因出報告簽名嘅人，因為佢簽名代表佢確認呢個結果係準確。」相關醫務化驗師有責任監管下屬或檢測結果有否受影響。

他又指，華大基因檢測出現假陽性，同樣可能有假陰性而衞生署是不會覆檢，即感染者獲放行，隨時在社區造成傳播。

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