位於菲律賓以東海域的低壓區昨日逐漸增強為熱帶風暴，並命名為杜鵑。昨晚11時，杜鵑集結在馬尼拉之東南約1450公里，預料向西緩慢移動，橫過西北太平洋。未來兩三日大致移向菲律賓中南部。預計(23日)逼近香港800米警戒線。

相據天文台紀錄，自1961年至今，從未在1至3月分會打風，連一號風球亦從未掛過，紀錄最快要待4月始有風暴襲港。相信杜鵑應不會威脅到香港。

本港天氣預測，天晴乾燥。早上清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低幾度。日間最高氣溫約23度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。

乾燥的東北季候風昨日為華南帶來普遍晴朗的天氣。展望:隨後數天持續晴朗，日夜溫差較大。星期六天氣乾燥，早上清涼。下周初日間溫暖。

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