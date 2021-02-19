華大基因五日內涉16宗假陽性個案，當中有4宗個案來自2月1日曾「封樓」強檢的天水圍天恒邨恒樂樓，有居民透露至今仍難以相信會出現假陽性樣本，認為被捕的初級化驗室助理蓄意干擾檢測樣本的行為十分離譜，當區區議員亦指華大基因應負上責任，但質疑華大基因屬中央政府點名要港府使用的檢測公司，事件最後可能不了了之，「香港政府夠唔夠膽去投訴佢，去懲處佢呢？」

當區區議員王百羽指，現時尚不清楚該4個假陽性結果是屬於那一個批次的個案，他和街坊都感到十分混亂，「好多（議員助理）同事都係睇新聞知，反而唔係政府official話畀我哋聽。」他表示，一般正常的公司若出現類似失誤，理應會被港府吊銷牌照，「叫你再重新檢查過啦」；但華大基因是中央政府指定要港府使用的檢測公司，「香港政府夠唔夠膽去投訴佢，去懲處佢呢？」

「無理由假（陽性）！ 政府請嗰啲人做，有攞薪水㗎嘛。」恒樂樓居民賴先生對檢測出現假陽性結果感到難以置信，直到記者再三向他敍述事件經過後才相信真有此事。他認為，負責檢測的華大基因應承擔部分責任，更怒斥該名工作人員的行為十分離譜，「人哋啲測試你都唔負責任。」由12月至今，賴先生曾進行3次檢測，其中一次甚至需耗時7個多小時，多次檢測令他感到十分煩厭。

居於恒樂樓鄰座的恒俊樓楊同學亦不理解該名工作人員為何要故意製造假陽性的結果，覺得此舉「有啲無聊囉」。她認為，華大基因應為此事負上責任，「如果政府搵得佢哋做，咁佢就要有責任管得好啲。」

居於恒樂樓的鄧女士起初也不相信之前的檢查會出現假陽性結果，「應該唔會掛，你哋嗰啲人作嘅啫」，更認為若出現此情況，當局一定會通知居民。她重申，檢測結果應該不會出現錯誤，「政府驗咗咁耐，唔係第一次驗㗎嘛。」

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