下午4時許，沙田新田圍邨豐圍樓一名男子從高處墮下，倒卧於二樓簷篷，保安發現大驚報案。警方接報到場，證實男子不治，經調查相信男子是一名工人，上址工作期間意外墮樓。目前男子身份目前仍待了解。

有豐圍樓居住的讀者表示，自己收到街坊消息後到場了解事件，其後在上址10樓至11樓梯間的水管旁邊，發現一張鐵梯以及工具箱，水管上方蓋口被打開，並插着一把螺絲批，而梯間下方簷篷便是工人墮樓位置，懷疑梯間物件為死者所擁有，他事發前曾在有關位置維修水管，其後失足墮樓斃命。

至傍晚6時許，十多名相信是工人所屬公司職員來到現場了解情況，逗留約10分鐘離去，其間拒絕回應記者提問，其中一人衣服背部寫上「有利建築」字眼。

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