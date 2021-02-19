長沙灣青山道156-162號慈愛護老院，一名68歲男院友文勤恩，於年初五（16日）當日下午離開院舍後便告失蹤，職員昨日（18日）向警方報案。該名老翁身高約1.75米，體重約60公斤，中等身材，長面型，黃皮膚及蓄黑白色頭髮。他最後露面時身穿灰色上衣、灰色長褲及灰色拖鞋。

警方呼籲任何人如有文勤恩的消息或曾見過他，請致電3661 8036或9020 6542，或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

這是文勤恩半年內第二度走失。去年9月4日，護老院職員凌晨兩度報案，指發現文勤恩以及另一名院友劉志祥，於報案前一日先後離開院舍後失蹤，職員遍尋兩長者不獲，擔心下報警求助。最後，劉志祥及文勤恩分別於同年9月13日及10月16日，分別在深水埗欽州街及元州街一商場尋回。

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