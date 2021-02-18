警方新界南總區交通部執行及管制組一連三日（2月16至18日），在區內進行取締非法改裝車輛行動，共截獲47輛私家車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣留作進一步檢驗。

行動中，其中一輛懷疑非法改裝私家車，全車裝上大包圍，賽車用的倒後鏡，車尾裝上大定風翼，前排一對座椅裝上賽車凳，而後排座椅更被全部拆除，改裝上賽車用的金屬防滾架。

被扣查的車輛大部分涉及引擎、避震、軚盤及死氣喉改裝問題，另有部分車輛涉嫌在車身加裝違規定風翼，或對其他道路使用者構成潛在危險；另外，警員亦向8輛私家車發出欠妥車輛報告，並已轉介相關部門跟進。

非法改裝車輛會令車輛結構及安全性構成潛在風險，亦會對道路使用者安全構成危險。警方會繼續透過嚴厲交通執法行動打擊非法改裝車輛，以保障市民安全及提高駕駛者的道路安全意識。

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