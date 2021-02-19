警方根據線報，發現有本地販毒集團租用工業大廈的迷你倉作為毒品儲存及分銷中心。警方毒品調查科人員前日（17日）採取行動，掩至紅磡鶴園街一工業大廈內的迷你倉，搜出168公斤大麻花，並於現場拘捕一名正在拆貨的43歲美籍華裔男子。

毒品調查科總督察葉秀蘭講述案情時表示，該迷你倉共儲有逾100公斤大麻花，市值3500萬元，全部均以穀類早餐紙盒包裝，共有145盒。每盒均有兩包以錫紙真空包裝的大麻花，共有290包，每包重580克，並撿獲一批毒品包裝工具，當場拘捕一名男子。其後警方押解該名男子往租住的酒店房間搜查，發現一批港幣及外幣現金，折合80萬港元，以及有少量財物。

該批大麻花來源地為北美地區，警方稱今次行動已堵截一批大麻花流入本港市場，並相信幕後由本地販毒集團操控，同時亦正追查相關迷你倉的租戶身份。警方又指疫情發生後，毒犯多以貨品包裝販運毒品，以穀類早餐紙盒包裝亦非首見。

被捕男子以美國護照入境，報稱商人，相信其角色是負責處理毒品運送及分銷，現時被控販賣毒品罪名，明日（20日）於九龍城裁判法院提堂。

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