警方為打擊阻塞交通的違例事項， 於2019年第二季度已全面採用流動攝錄隊打擊交通違例事項，警員會採用非截停模式進行執法，在沒有警告下，違法車輛不會即場收到告票，警方先將違例「證據」攝錄下來，稍後才發告票予車主或違法司機。去年（2020年）透過流動攝錄隊發出的定額罰款告票逾萬張，較前年的5083張狂升一倍，警方相信透過攝錄功能，能準確拍攝違例事項，有助舉證，同時減少前線警員與司機的磨擦。

將軍澳警區行動主任卓月精總督察今晨介紹有關行動時表示，警方於 2019年第二季度已全面採用流動攝錄隊打擊交通違例事項。2019年至2020年期間，警方流動攝錄隊在全港各區分別發出5,083 及 11,459 張定額罰款告票，升幅一倍，而就將軍澳區，截至今年2月共發出8000張違例停泊定額罰款通知書，其中40張是透過流動攝錄隊發出，並拖走6部違例車輛。

她指發出的告票倍增，反映執法嚴厲，路面阻塞情況較前改善，並起阻嚇作用。各總區交通單位會集中對較複雜的行車違例事項進行執法，如黃色方格路口，而分區交通隊則集中對通常在區內小路上造成阻塞的違例事項（例如限制區違例事項或未經授權而在巴士站、的士站或公共小巴站停車）進行執法。

她表示警員會在警車內，或在巡邏時手持攝錄機，發現有違例車輛，便會拍攝有關情況，事先不會有警告，亦不會即場票控司機，待日後才發出告票，相關駕駛者有權重看影片，以確認當日的違例情況。警方待完成有關票控程序後，便會將片段銷毀。

警方今日在將軍澳貿業路與貿泰路交界新都城一期對開，示範有關流動攝錄隊執法情況，當有車輛違例停泊在雙黃線，警車內警員會進行拍攝搜證，以便調查跟進。

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