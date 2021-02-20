隨着政府檢測計劃擴大，華大招聘化驗員的信息沒有間斷， 有員工向《蘋果》透露，由於化驗員的薪金豐厚，返夜更可賺取逾26,000元，而且學歷不拘，因此吸引來自五湖四海的人士見工上班，當中包括有剛畢業的新鮮人、保險從業員、跟車司機等，但由於缺乏相關經驗，不時錯漏百出，批評內部員工質素參差。

在華大基因工作的阿松指，在公司工作的內地人和港人各佔一半，化驗員一般分兩更，朝9晚9及晚9朝9，每更12小時，早更的人工連同津貼約有18,000元，而夜更則大約有26,000元。由於薪金豐厚，加上不少人因疫情而失業，遂到華大基因應徵，「唔理你學歷係乜，總之喺interview時符合到佢要求都會請，入到去啲人學歷都好參差，有學生，中學生畢業都請，中年人，乜人都有，只要符合佢條件就請」。

「好老實講，我都唔覺得自己qualified㗎。 」阿松坦言，自己在大學時並非修讀與醫療化驗相關的科目，過往工作經驗亦與此無關，只是在疫情下因失業而入行。由於學歷不拘，阿松指在華大基因工作的化驗員大多缺乏相關經驗，曾出現樣本順序前後擺錯導致誤認樣本的問題，所幸化驗員是以「partner」合作，出現問題往往會有另一位同事發現和跟進，而今次被捕的阿倫僅24歲，年紀輕輕已成為夜更的副主管，相信因他較早入職及獲得上司器重有關。

近日WhatsApp出現多個群組，內容主要為華大招聘化驗員、打字員及搬運員，聲稱應徵者可以透過視像通話進行面試，其中在招聘化驗員的帖子中強調，應徵者毋需讀過相關學科，只要有實驗室和醫療經驗則可參加面試，夜更的底薪為11,000元，每月返22日，每日返12小時，連同每小時60元的津貼，可賺取吸引逾26,000元，對於現時的環境而言，薪金可算不錯，因此吸引逾200人加入。

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