華大被揭化驗結果出錯，五日內涉16宗假陽性個案，警方經調查後以涉嫌刑事毀壞拘捕一名24歲姓張的初級化驗室助理，並指他曾搖晃盛載樣本的器皿，令樣本受干擾污染。被捕人今獲保釋候查，下月中向警方報到，一名華大的內部員工向《蘋果》爆料，指有人至少20次「搖板」，或懷疑他抽取樣本時，故意將含武肺病毒的陽性對照樣本加入到收集回來的深喉唾液樣本中，導致樣本污染，不排除被捕人犯案動機是「博上位」，希望疫情延長，工作能長做長有。華大基因指會全力配合警方調查，現階段不宜作任何回應。

於華大基因任職化驗員的阿松透露，被捕的24歲初級化驗室助理叫「阿倫」，去年於HKU Space文科副學士畢業後，於同年11月入職華大從事初級化驗室助理，長期返夜更，晚9朝9，主要負責統籌及排單，間中才會做抽取樣本工作，「一更12個鐘，大約有2、30人左右，排單係收晒啲sample之後，逐支嘟入電腦，再整返啲文件出嚟畀人抽樣」。

有指阿倫疑與上司工作出現矛盾，出於私心希望上司因檢測失誤而「孭鑊」，繼而犯案，阿松則表示不認同，「個個上司都好睇佢，覺得佢嘅工作表現係非常之好」。不過，阿松形容阿倫比較「小朋友」及「幼稚」，當同事與他開玩笑時，他會發脾氣「不能講笑」，所以與其他同事的關係並不緊密，「佢成日整蠱啲同事，試過無端端成個file唔見咗，好幾次電腦啲data搞亂晒，又或者排單後印出嚟個list，同我哋拎嘅口水樽一定要順number，雖然個張紙係啱，但試過嗰盤sample啲次序全部調亂晒」。

據了解，每個用作檢測的器皿呈透明白色，共有96格，當中92格是盛載需檢測樣本、其中3格放有清水、1格放用作比對的陽性樣本，而陽性樣本是已消除活性及沒有傳染性的武肺病毒，用作對照實驗以確保實驗參數正常。若器皿被人用力搖晃器皿，可能會令不同樣本混合，從而導致陽性樣本污染其他需檢測的樣本，後續負責檢測的人員會因此要求同事重新進行抽取樣本的工序，以免影響結果。

阿松從其他同事口中得知，自去年12月起盛載深喉唾液樣本的器皿離奇有液體溢出，「每日都有4至5板（盛載深喉唾液樣本的器皿）濕晒，要重新再取樣，但個個同事都話自己好輕手，冇可能倒瀉，於是大家開始覺得唔對路」。有同事曾經目睹，原本做排單的阿倫出現在交接箱前有所動作，原因不明，待阿倫離開後上前查看，發現放在箱內盛載深喉唾液樣本的器皿「濕晒」，懷疑他曾用力搖晃器皿。

阿松續指，每個員工入職時曾接受訓練，強調不能搖晃盛載樣本的器皿（搖板），但他曾親眼目睹阿倫「搖板 」，其後更綜合各同事的消息，聲稱阿倫至少「搖板」超過20次。由於實驗室內一直無安裝閉路電視，未有證據指控阿倫，同事只好自12月起向公司多次投訴，華大才於2月7日至8日期間安裝隱蔽鏡頭，其後揭發他在2月9日及11日3次故意搖晃盛載樣本的器皿。阿松憶述，阿倫在2月13日上班後，便被公司安排在家工作出報告，事後他回想，相信公司當時已掌握阿倫的犯罪證據，遂將阿倫調離工作崗位。

多名同事一直對阿倫的行為百思不得其解，估計他較早入職，某程度上他是夜間副主管，負責統籌工作，擔心其他人成功上位將他取代，「為咗等大家俾人鬧，無咗個晉升機會囉，平日佢放假都係變咗第二個統籌，佢就好驚人哋上佢個位，變返佢要做啲佢唔鍾意做嘅嘢…至於搖板，佢就可能係想個同事俾人鬧，要再重新做過」。

不過阿松強調，「搖板」不足以令樣本變成陽性，估計他趁同事不為意時，靜悄悄將陽性樣本溝入要檢測的深喉唾液樣本內，令樣本變成陽性，「嗰啲口水樽mix咗陽性嘅對照樣本，之後佢再重新抽落口水樽，抽落去嗰塊板，咁咪驗到陽性…驗到陽性我哋又再重新提取多一次，又再攞返原本已經落咗嘢（陽性對照樣本）嘅嗰個口水樽，再放落去嗰塊板，咁我哋咪會再驗多一次陽性（結果）出現 」。

他更透露，阿倫曾向同事透露，希望自己的化驗員工作能夠長做長有，令人摸不着頭腦，「佢（阿倫）同我哋講，最好個疫情唔好完，咁就一直keep住有工開，咁就可以慢慢儲錢去買樓」，當刻曾有同事好言相勸，但被阿倫無視，「大家都叫佢唔好咁諗，但佢就話戴口罩咪戴口罩囉，有咩問題呀」，而衞生署覆檢華大1月29日、2月1日及2月2日提交的初步陽性樣本時，發現呈陰性，阿松指阿倫這段日子亦有上班，但未知他是否與事件有關。

自從阿倫被捕後，華大一直未有向員工發內部通告交代事件，阿松只從新聞及同事間口耳相傳才知悉事件，認為公司需向員工交代事件。《蘋果》今早曾到華大基因位於大埔工業邨的化驗所外視察，早晚更的員工照常乘搭駁巴士上下班，未見特別，閘外亦未有貼出有關今次假陽性結果事件的公告。

醫管局員工陣線理事、註冊醫務化驗師梁啟維表示，故意加入含武肺病毒的陽性對照樣本至深喉唾液樣本以製造假陽性結果的做法「的確係可行嘅」，「你將啲一定係陽性嘅嘢加入到病人嘅樣本，咁你個病人（的檢測結果）一定係陽性㗎」。他認為，若事件屬實，該名員工的做法「絕對不能夠接受」，更質疑華大基因在人員安排、工作流程和管理上的監管都出現問題，「三日內三次係一個連續做嘅事，你（華大基因）咁都發現唔到」。

華大基因亦就事件表示，會全力配合警方調查，現階段不宜做出任何回應。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！