警方青衣分區雜項調查小隊根據線報及深入調查後，聯同多個部門採取聯合行動，昨晚約8時，突擊搜查葵涌葵豐街一座工業大廈，並發現一間派對房間違反防疫規例開門營業。

行動中，一名22歲姓江男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品及違反限聚令（第599F章）被捕，他現正被扣留調查。房間內另外6男6女顧客，年齡介乎18至21歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒及違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，無牌賣酒而被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元正及監禁2年。而根據香港法例於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2千元。

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