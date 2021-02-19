港府近年多次吹噓大灣區前景，更鼓勵港人到大灣區投資，建制派更力銷大灣區作投資首選。面對本港高昂樓價，有港人欲嘗業主夢，到內地惠州以近140萬港元退休儲備金購買商舖，發展商聲稱提供6 年租金保證，回報率更高達33%，豈料保證期限過後，業主驚覺商場大部分舖位已荒廢，間隔及電力系統更已清拆，管理公司更「潛水」不作回覆。港人業主哭訴求助無門，更隨時血本無歸。有投資專家指，「租金保證」是內地房地產常見的糖衣陷阱，提醒港人置業前先了解投資項目一帶的人流及升值潛力。

52歲楊女士任職店舖銷售員，多年來為賺錢辛勤工作，曾一星期工作七日，慢慢累積逾百萬元退休儲備。2014年，內地發展商「京華地產」於香港舉行展銷會，推銷位於惠州的商場項目「京華‧購物廣場」，聲稱提供「6年穩定收益回報率高達33%」，更聲稱已有不少品牌進駐，包括：國美電器、starbucks、Nike等，楊女士一名內地友人，與親戚購入該商場共4個舖位，令楊女士大為心動，「百幾萬喺香港連一個車位都買唔到，而且買舖嘅維修成本冇住宅咁高」。

發展商當時承諾，提供6年租金保證，當中首4年直接由樓價中扣減，第5、6年則按月支付予業主。楊女士最終購入一個160多萬元人民幣，面積56.76平方米的舖位，扣減租金後實付116萬元(約港幣140萬元)，她於2014年尾付10萬元人民幣訂金，其後於2015年初分兩次支付尾款。簽署文件前，楊女士發現，商舖租約到期日為2020年10月31日，即保證期完結當天，她曾向職員詢問，「租約完咗點？」，獲回覆「到時再傾續約」。

楊女士坦言，丈夫並不同意於內地置業，雙方曾就此爭執，因此楊女士北上睇舖亦瞞著丈夫進行，「落咗訂先話佢知」。升格業主後，楊女士多次偕友人到惠州視察，發現展銷會上所言的大品牌進駐並不存在，而樓高兩層的商場內所有商舖皆被打通，並無實質舖位。

由發展商提供的商場平面圖，商場地下近50個舖位，楊女士購買的139號舖位，面向內街，而且靠近角落位置，楊女士坦言，買舖前並無留意舖位座向，「反正有租收，唔理咁多啦！」。2019年2月，發展商改為每月向業主支付租金，當時每月7252人民幣，直至去年1月加至每月8461元，即截至去年10月底租約期滿，楊女士實收租金共164,382元人民幣(約197,197港元)，人生終嘗收租滋味，亦可於疫情下作幫補，「梗係開心啦！」

直至2019年12月底，楊女士再到商舖視察，發現商場再次改裝，「將幾個舖位間成一間大舖」，她與友人向發展商查詢續約事宜，惟對方著楊女自行與租戶商討，獲商戶回覆，「唔需要咁大間舖」，職員其後承諾會於租約到期前，即去年10月初商討續約事宜，惟其後對方以十‧一長假等理由採拖字訣，最終商戶於去年11月中遷出，楊女士要求發展商將舖位還原，「我要佢間返間舖畀我，由頭到尾都未見過」。

楊女士指，商場約有240名業主，當中約一成為港人，眾人去年起多次於微信溝通及交換消息，有內地業主發現，商場於11月初開始清拆工程，將商場1樓的電力及通風系統拆走，直至11月底，所有商戶遷出，整個商場變成廢墟。

楊女士嘆，疫情下無法回內地追究，發展商職員更已「潛水」，電話不接，訊息亦不回覆，而其他內地業主亦表現消極，「一個話湊孫，一個話返咗老家，冇人想處理」，不屬悉內地法律的她頓感求助無門。

楊女士於疫情下經常放無薪假，月入僅約5000元，面對畢生積蓄隨時付諸東流，經常以淚洗面及失眠。原為退休作準備，以老本購入的物業卻無法出租，亦恐難以轉售，令她猶如掉錢落海，楊女士哭訴信錯政府，「成日叫人返大灣區投資，最終我啲血汗錢去晒騙徒手上」。

駐粵辦表示，2019年及2020年分別接獲50宗及41宗港人就內地房地產的投訴，比2016年的11宗急增近四倍。駐粵辦已協助相關人士將意見或訴求轉達予內地機關跟進。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！