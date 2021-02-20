壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，被指受訪和撰文請求外國制裁中港，在裁判法院提堂後遭還柙，後獲高等法院批准以嚴苛條件保釋，惟上周二（9日）被終審法院撤銷保釋。黎前日向高院重新申請保釋前，於赤柱監獄再次被捕，面對更多指控，被指是國際游說團體「攬炒團隊」幕後主腦，另協助12港人之一李宇軒逃往台灣。國安法官彭寶琴前日聽取陳詞後，認為沒有充足理由相信黎不會在保釋期間作出危害國安行為，拒批保釋，黎繼續還柙赤柱監獄。今日早上黎太偕幼子前往探望。

早上9時許，民主黨李柱銘和何俊仁抵達赤柱監獄探望，未幾黎太和幼子亦乘坐私家車到場，幼子手持一個環保袋。4人先後登記，然後乘哥爾夫球車入內探訪。

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