去年獲特首欽點包攬全民檢測、掠盡檢測「肥肉」的中資機構華大基因，近日被揭發由上月底至本月初的五日內出現16宗假陽性檢測結果，華大前日報警後，警方即日拘捕一名24歲化驗室助理，指他涉嫌本月9日及11日內三度故意搖晃化驗所內盛載深喉唾液樣本的器皿，並調查是否與16宗假陽性個案有關。被捕化驗室助理已獲准保釋候查，須於三月中旬向警方報到。

案中被捕男子姓張，昨晚由警方扣查，據了解他去年11月入職。警方調查後，相信事件只有一人涉案，不涉及化驗所其他人員。華大基因昨稱，「作為一家負責任檢測機構，公司已將內部調查結果呈交有關部門，目前暫未有其他回應，而有關假陽性結果昨日政府已公佈」。

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