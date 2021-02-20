中環港鐵站發生塌天花事件，一幅1米乘半米的石屎從大堂往A至C出口的扶手梯天花剝落墜下，發出刺鼻氣味及揚起冒煙，乘客拔足狂奔躲避，事件中暫時未有人受傷，《蘋果》正就事件向港鐵查詢。

事發於傍晚6時許，現場為中環站大堂往A至C出口靠左邊的扶手梯，附近為港島綫往柴灣方向的3號月台，一幅1米乘半米的石屎從天花剝落墜下，煙霧瀰漫，現場消息指石屎墮下前傳出一陣刺鼻的臭味。由於當時未有乘客經過，所以未有人受傷，事後有港鐵職員到場疏導乘客，警方亦到場調查，暫時未知塌天花的原因。

讀者謝先生表示，事發時他正在3號月台等車，其間突然聽到「嘭」一聲的巨響，之後傳出一陣刺鼻的氣味及冒煙，未幾便聽到多人尖叫，四處躲避，「好多人掩住鼻走，嗰陣大家都仲未知咩事，扶手梯上面啲人拿拿臨跑落嚟，無幾耐就見到舊石屎冧落嚟」。他見到港鐵一名男職員立即上前，安排扶手梯上的乘客離開，而當時站內亦不算人頭湧湧，「好彩今日係星期六，如果唔係平時呢段時間好多人放工，後果可能不堪設想，有人受傷」。

《蘋果》事後到現場了解，見到石屎塌在扶手梯底旁邊的地下，而假天花亦搖搖欲墜，港鐵職員嘗試將假天花啪好但無果，只好將往A至C出口的3條扶手梯暫停，並用帆布遮蓋，並要求乘客到另一出口離開。

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