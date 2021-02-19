港府近年為配合中央發展大灣區政策，不斷唱好大灣區前景吸引港人北上置業， 惟港人不熟悉內地房地產市場及銷售手法，過去發生多宗港人誤墮「租金回報保證」的投資陷阱。去年11月，約40名投資惠州房地產項目的港人中聯辦請願，其後再拉「大灣區返租大騙局 港人中招血本無歸」、「黑心設局騙害港人 跪求政府為民做主」橫額到政府總部請願。

事件中，有苦主表示，2016年發展商以「五年返租總房款的35％」作招徠，同時有兩名政協委員簽名作擔保，吸引大批投資者參與。其中一名以120多萬買入一個25平方米舖位，2018年中起一直未能收不到租金，惟物業繼續出租，苦主懷疑受騙後，曾向港府求助，惟僅獲回覆「已轉介內地部門處理」。每名苦主受騙金額不同，由60萬至200萬幣(約70萬至235萬港元)。

2014年，珠海市有發展商以「大商機、高回報」推銷商舖，更提供「返租」協議，投資者可獲租金，每月回報高達6%至10%，5年賺5成。有港人投資近70萬元人民幣購入商業單位，獲承諾2017年6月起每月可獲租金，但他收到首筆約3萬元人民幣的款項後，即再無收過任何錢，自此多番追討，對方只稱「融資中」。另一苦主投資65萬人民幣，惟最後亦只能取得首期租金。

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