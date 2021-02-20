華大基因前身為北京基因組研究所，1999年成立，總部位於深圳，2017年在深圳創業板上市，該公司專門從事基因排序，並管理一個由中國政府資助的巨型基因組數據庫。目前華大基因是港府認可病毒檢測的23間本地醫療檢測機構之一，而它旗下的華昇診斷中心，早前曾協助全民自願檢測，目前則是負責於元朗社區中心設置檢測站。翻查資料，華大基因及其旗下的華昇診斷中心，其實早已是問題一籮籮。

去年7月，特首林鄭月娥耗費以億元計的公帑，聘用內地私營公司為高危組別檢測病毒，當中獲欽點的包括華昇診斷中心。其後，有大埔區議員發現華大基因選址太平工業園，不但距離最近的中學及住宅只得約50至100米的距離，加上實驗室需與工廈其他層數的公司共用升降機，惹來居民不滿。工業園部份業主及當區區議員曾作多次抗議，甚至有人入稟，最後仍繼續獲准繼續在工業園設置實驗室。

瑞典稱華大基因檢測套裝出問題 約3700人現假陽性

去年8月，瑞典公共衞生局表示，當地兩間實驗室在例行品質管制時，發現由華大基因生產並分銷全球的檢測套裝出問題。當局指，公眾在3月至8月間用該檢測套裝作自我檢測，其後出現3,700個「假陽性」結果，當中多數是有輕微症狀或無症狀者。

同一時間，華大基因旗下的華昇診斷中心，亦負責當時的安老院舍員工高危群組檢測，中心在約5萬個樣本中，發現8個陽性個案，然而衞生署覆檢後，有3人屬於假陽性個案。除此之外，華昇診斷中心當時亦協助檢測近2萬名屋邨居民的樣本，最後出現2個假陽性個案。

另外，亦有跨國公司在本港法院入稟，控告華大基因侵權。專門研發及生產基因組測序儀的跨國公司ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED。入稟本港高等法院（案件編號：HCIP47/20），指華大及其相關公司推出的基因測序試劑套裝侵犯其香港註冊專利，案件並將於本月月24日開審。

除了無視民意、檢測錯漏百出、侵權等之外，華大基因亦被指協助中共有着非比尋常關係。今年1月美國CBS報道揭發，華大基因試圖在美國華盛頓設立武肺病毒檢測實驗室，認為中國正努力收集美國人的DNA。路透社同月報道亦指出，華大基因與解放軍在多個研究範疇合作，當中包括從呼吸道病原體的大規模檢測至腦科的研究。

另外在去年7月，新疆絲路華大基因科技有限公司和北京六合華大基因科技有限公司等7間企業，被美國列入侵犯新疆人權黑名單中，指他們涉嫌進行遺傳分析、以協助北京當局鎮壓維吾爾族人。

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