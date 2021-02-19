「保證租金回報」，內地稱「租金反回」、「反租」，即發展商或管理公司向業主提供指定年期的租金保證，以此吸引投資者。正順地產代理（香港）有限公司副總裁李海文表示，「保證租金回報」是內地投資常見的糖衣陷阱，當中以酒店式公寓、商場舖位最普遍，「一般都聲稱有6-8%回報，你供完樓仲有錢袋」。李海文坦言，有關銷售手法正正睇中消費者貪心的弱點，令投資者乖乖付上金錢。

李海文指，部分發展商會將租金回報從樓價中扣減，惟所有回報的租金其實已計算於成本中，發展商將樓價抬高扣減，造成投資者「買平咗」的錯覺。李海文表示，大灣區的小商舖售價一般僅100萬元以下，

事件中，楊女士卻付上116萬元購買向內街的舖位，李直言「畀人搵笨啦！」。若楊女士將商舖重新出租，租金亦可能遠遠低於預期。對於楊女士指，發展商吹噓商場有大品牌進駐，最終卻沒有成事。李海文提醒，大品牌當時可能僅與發展商簽訂意向協議，並非租約。

李海文坦言，不建議港人購買商場舖位，因為若商場業權變得分散，最基本的商場管理，如營業時間已成大問題，最終變成「死場」，舖位難以出租及轉售，「個商場一拆開賣死梗，風險好高」。另外，若業主隔山買牛，只能依靠代理尋找租客，「佣金太低，無意欲去搵」。

李海文過去曾接觸多名因租金保證投資失利的個案，有發展商或管理公司最終因資金鏈斷裂，投資者僅收租半年便再收不到錢。觀乎楊女士於保證期內收足租金，李海文認為，「(管理公司)算係好有商業道德架喇！」

李海文提醒，港人欲到內地投資，需緊要「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，切勿相信「保證租金回報」技倆，亦應首選購買住宅，其次是地舖舖位，購買前應到當地了解項目地理環境，並先向當地人查詢，了解該地段人流及發展潛力。

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