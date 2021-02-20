政府昨晚刊憲將7幢大廈納入強檢公告，其中藍田安田邨安健樓的居民，下午2時起陸續到樓下流動採樣站排隊等候檢測。有居民不滿初時保安指示欠統一，一時指一張表格填一人，一時指一張表格填全家成員，部份住戶派代表排隊登記，差不多可檢測時才通知家人落樓，變相「打尖」，導致一度出現混亂。

當局在安田邨安健樓平台花園設流動採樣站，為該廈居民及工作人員進行檢測，採樣站於今日下午2時至8時開放，明日（21日）則為朝10晚8。下午2時許，在場已有近60人排隊，居民大致滿意安排，不過原來曾經出現小插曲，吳小姐稱，採樣站甫開始便有探熱機損壞，要即時另行購買。她續稱，初時排隊有少少混亂，「有啲保安話一張紙一個人，有啲一張紙寫晒成家人，所以就一個人排隊，屋企人夠鐘就落嚟，好似打尖咁，講到唔清唔楚！」

另一名房署保養技工，因曾到安健樓工作多日，故此到場排隊檢測，他指「保障大家，自己又安心啲，自己中唔中招又唔知」。居民被問到會否擔心再出現假陽性檢測結果時，表示沒有主動查問今次負責檢測的公司，李太稱：「應該唔太擔心嘅，公佈得應該會自己注意啲啩，唔會唔理啩？！」

任何在本月6日至19日期間，曾身處下列名單超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月21日或之前接受檢測。受檢人士若在本月17日至19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

昨晚（19日）新增納入強制檢測公告的大廈名單

新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 新界大埔大埔太和路12號太和邨新和樓

2. 九龍藍田安田街39號安田邨安健樓

3. 北角電廠街9-15 號/電氣道296-308號聯和大廈

4. 西營盤皇后大道西401號利時大廈

5. 九龍觀塘康寧道 45 號宜安中心

6. 九龍九龍塘界限街139號根德閣第5座

7. 九龍紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓

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