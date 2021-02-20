警方昨日起採用新引入的快速口腔液測試打擊毒駕，各總區交通執行及管制組特遣隊人員隨即在各區展開代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動，共拘捕10人。行動中揭發一名28歲女司機於停牌期間駕駛，在她身上搜出毒品，快速口腔液測試結果呈陽性，她涉4宗罪被捕。

昨日（19日）下午開始，警方於各區設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕9男1女，年齡介乎20至61歲，涉嫌藏毒、販毒、危險駕駛、酒後駕駛、無牌駕駛、停牌期間駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、駕駛時沒有第三者保險及在藥物影響下駕駛；警方同時扣查14輛私家車。案件交由各交通總區執行及管制組特遣隊跟進。

其中在今日凌晨時分，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊在荃灣路展開行動期間，自動車牌識別系統偵測到一輛私家車車主疑停牌期間駕駛。警員其後於德士古道120號對開截停該私家車，並於車上撿獲約29克懷疑可卡因及38粒懷疑「五仔」（硝甲西泮）；並在28歲女司機身上搜出小量毒品，撿獲的毒品市值共約15,000元。

警方於法例生效後首次向司機進行快速口腔液測試並測出陽性結果，該名女司機涉嫌販毒、停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險及在藥物影響下駕駛被捕。案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。

此外，警方共向336名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書，向四輛私家車及電單車司機發出缺點車輛報告，稍後會由相關部門向涉案車主發出驗車令。警方提醒駕駛人士，危險駕駛，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處監禁。

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