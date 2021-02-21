《蘋果》踢爆內地團購平台趁疫情搞「跨境外賣」生意，每日將探魚、哥老官牛蛙等深圳「美食」，連魚生等生熟食物混入中港運菜車，涉嫌走私來港，再分銷各區由市民提取。其中一個最受歡迎、提供跨境團購服務的網上平台「優鮮匯」，今日下午5時許，在微信群組宣佈，「由於物流問題目前暫停發貨」，暫停接單，並會安排已落單顧客退款。

本報今日報道，現時坊間至少有三個網上平台，透過微信內應用程式「快團團」，提供跨境團購服務，其中「優鮮匯」最受歡迎，以提供內地出名食府招牌菜直送到港而突圍，會員多達30,000人。

不過，記者放蛇發現這些隔夜抵港的食物問題多多，其中冰鮮肉出水、士多啤梨近半爛透、魚生疑變壞等。有醫生警告，如食物製造或運送途中產生「耐熱毒素」，即使高溫烹煮一樣「殺唔死」，隨時食物中毒。

直至下午5時許， 「優鮮匯」在微信群發訊息稱，「親愛的各位鄰居們，非常抱歉，由於物流問題目前暫停發貨，可以正常發貨時會事先通知，已下單顧客可以後台申請退款，如不會後台申請的親可以微信客服報手機後四位退款，感謝各位小主們一直以來的支持」。

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