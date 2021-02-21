屯門青大石澗近日有人在溪澗旁用混凝土興建貌似棺材的石屎長凳，引起各界關注。揭發港鐵沙中綫醜聞的中科監測主席潘焯鴻以往曾到青大石澗郊遊，認為建造長凳的大叔「好心做壞事」，並指出「人造石棺」不單影響水流和自然景觀，更對溪澗的生態帶來破壞。儘管拆去石屎亦難以將該處回復原貌，但他認為相關政府部門仍需負起責任移除「人造石棺」。

「肯定回復唔到原貌。」潘焯鴻表示，因石屎已與本來的花崗岩產生化學作用，故不論在將來拆除得多麼徹底，現時「人造石棺」座落之處仍會有石屎的殘留物。此外，他推測建造長凳的大叔用了溪水來「溝石屎」，鹼性的石屎在硬化過程中會釋出鈣氧化物和鎂氧化物，繼而影響溪水的酸鹼度，「直接影響到潭水裏邊啲生態...可能有啲小魚小蝦都受到好大影響。」

他坦言，拆去「人造石棺」難免會製造石屎垃圾、帶來「二次破壞」，行山人士更有可能因誤踏石屎垃圾而受傷，不過移除石屎長凳總比維持現狀為好，並建議清拆工程應由政府負責，「地政署或漁農署去做，將佢清拆同埋將呢個人繩之於法。」

行山成港人抗疫日常，惟有人自私欲將大自然據為己有，令破壞事件時有發生。去年底，有行山人士發現，一批操鄉音男女於鑽石山海港花園對上行山徑非法開墾，於約300呎範圍鋪上地磚，更擺放雪櫃、飯枱、茶几，甚至鞦韆，更有人以柴火煮食。事件曝光後，地政署人員到場清理，並將違建物拆走。

大嶼山沙螺灣村居民去年10月以不堪遊客滋擾為由，自行於通往東涌及大澳方向的村口加裝兩道2.5米高鐵閘及帶刺鐵絲網，阻止行山人士進入，離島地政處雖然將鐵閘拆除，惟1個月後村民「拆一起三」。地政處其後再進行清拆，並每周派員巡視，以防再有人於政府用地上進行違規工程。

馬鞍山牛烏水塘對下的溪澗，在去年10月曾有大媽在溪澗赤裸沐浴，影片更在網上瘋傳。有街坊指該名大媽過去半年都在山澗取水、洗衫、沐浴，更會經常遺下膠樽、煙蒂破壞大自然，即使出言勸止亦只被當耳邊風。

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